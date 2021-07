PEC do acordo da Vale é aprovada na CCJ da Assembleia de Minas

Acordo da Vale foi encaminhado pelo governo de Minas à Assembleia em fevereiro de 2021; ato simbólico com Agostinho Patrus (PV), presidente da Casa, e Romeu Zema (Novo), governador de Minas, marcou entrega do acordo para tramitação (foto: Jair Amarale/EM/DA Press) Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou na manhã desta sexta-feira (2) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode destravar os R$ 11 bilhões do acordo da Vale. Esse valor compensatório pela tragédia em Brumadinho - rompimento de barragem em janeiro de 2019 que vitimou 270 pessoas - necessita de apreciação do plenário para ser aplicado. ) da) aprovou na manhã desta sexta-feira (2) a) que pode destravar os R$ 11 bilhões do. Esse valor compensatório pela tragédia em Brumadinho - rompimento de barragem em janeiro de 2019 que vitimou 270 pessoas - necessita de apreciação do plenário para ser aplicado.









O Executivo elaborou o texto com outros poderes e, ao contrário do que pedem os deputados estaduais, prevê que essa quantia só pode ser encaminhada às prefeituras por meio de convênios, com divisão proporcional da emenda de R$ 1,5 bilhão, conforme a população de cada uma. É justamente esse o ponto que trava a tramitação do acordo da Vale na ALMG, e que a PEC pode destravar, a contragosto do governo.





A PEC é assinada por 32 deputados estaduais. Já considerada constitucional com a decisão da manhã desta sexta, a proposta passará ainda por análise de uma comissão especial, criada para analisar o texto. Às 15h desta sexta, a comissão se reúne pela primeira vez e elege presidente e vice-presidente do colegiado.

Segundo apurou o Estado de Minas, o deputado estadual André Quintão (PT) deve ser eleito presidente e também atuar como relator do texto na comissão.





A comissão dará o parecer sobre a PEC. Depois, ela segue para o plenário, onde será novamente discutida e apreciada em primeiro turno. A tendência é que a proposta que promete destravar o acordo da Vale seja votada na próxima semana. O texto precisa do voto sim de 47 deputados estaduais em cada turno.





O acordo





Vale e governo de Minas firmaram, em fevereiro deste ano, um acordo para o pagamento de R$ 37,68 bilhões por causa do rompimento da barragem de rejeitos minerais do Córrego do Feijão, em janeiro de 2019, na cidade de Brumadinho, Região Central de Minas Gerais. Desse total, R$ 11 bilhões compõem o orçamento do estado, o que obriga a autorização da Assembleia.