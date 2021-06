Mourão critica Bolsonaro e Pazuello na gestão do combate à COVID

Vice-presidente, Hamilton Mourão (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

'Prejudicial'

Pazuello

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

As críticas ao presidente Jair(sem partido) na condução do governo nodo novopartem também do vice-presidente, general HamiltonEm entrevista a Roberto d'Ávila, da Globo News, na noite dessa terça-feira (22/06), Mourão disse que 'o maior' do governo federal até aqui foi não ter feito feito ''umafirme' para informar a população sobre os riscos da"Vou dizer para ti qual é o nosso maior erro. Na minha visão, a questão da comunicação, desde o ano passado, de campanhas de esclarecimento da população. Eu acho que este foi o grande erro: (não ter feito) uma campanha defirme, como tivemos no passado, de outras vacinas", disse Mourão.Apesar das considerações negativas a respeito do parceiro de chapa, Mourão evitou afirmar, em diferentes momentos da entrevista, que a gestão de Bolsonaro resultou na ampliação do número deem decorrência da COVID. Mourão disse que a gestão de Bolsonaro não foi "prejudicial à nação como um todo"."Eu não coloco nas costas do presidente essas coisas que têm acontecido. Cada um tem a sua parcela de erro nesse pacote todo aí. É um país desigual: desigual regionalmente e desigual socioeconomicamente", disse.O ex-ministro da Saúde Eduardotambém entrou na análise e considerações de Mourão. Para o o general, o colega de farda merece apenas elogios na condução do ministério. Entretanto, destacou que ele não deveria ter envolvido o Exército nas controvérsias geradas por seu desempenho à frente do Ministério. Mourão defendeu que Pazuello deveria ter se afastado da corporação, ou seja, ido para reserva."Tenho apreço, me ajudou em momentos difíceis. Pazuello deveria ter compreendido que estava em função política, já tinha atingido o patamar mais elevado (no Exército, o de general), e era hora de ir para a reserva. Teria mais liberdade de manobra para trabalhar", disse.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia