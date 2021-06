Irmão de Michelle Bolsonaro ganha cargo com salário de R$ 13 mil

(foto: Redes Sociais/ reprodução) assistente parlamentar desde março. A remuneração para a função comissionada é de R$ 13,5 mil por mês. O irmão da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o soldado da Aeronáutica Diego Torres Dourado, de 33 anos, ganhou um cargo na 1ª Secretaria do Senado Federal, onde passou a exercer a função deparlamentar desde março. Apara a função comissionada é de R$ 13,5 mil por mês.









A 1ª Secretaria do Senado é chefiada pelo senador Irajá (PSD/TO), filho de Kátia Abreu (PP), e tem como responsabilidade supervisionar atos administrativos do Senado. Procurado, o senador ainda não se manifestou.





Em nota, a assessoria do senador esclareceu que Diego tem experiência em assessoria administrativa e parlamentar e que por isso foi escolhido para compor a secretaria. "Diego Torres Dourado foi nomeado para auxiliar a nova gestão da 1ª Secretaria com base seu currículo. Entre 2007 e 2021, o servidor ocupou funções de relevância em assessoria administrativa e parlamentar no Estado-Maior da Aeronáutica e no Ministério da Defesa, tendo, portanto, experiência para exercer o atual cargo."