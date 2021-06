Planalto publica 23 tuítes para atacar revista inglesa The Economist

Tuítes foram publicados na noite deste domingo (6/6) (foto: Twitter/ Reprodução)

O canal dapublicou, na noite deste domingo (6/6), 23 tuítes parainglesa The



A revista britânica, uma das mais conceituadas publicações do mundo, trouxe nesta semana uma edição especial sobre o Brasil com uma série de críticas ao governo Jair Bolsonaro.





02. Com o objetivo de atacar o Presidente da República e influenciar os rumos políticos do Brasil, destila uma retórica de torcida organizada e acaba, na verdade, atacando o intenso trabalho do Governo do Brasil, a autonomia da Nação Brasileira e os brasileiros como um todo. — SecomVc (@secomvc) June 6, 2021

Como em outras vezes que se referiu ao País, a revista traz na capa uma nova ilustração do Cristo Redentor, desta vezcom umadeO especial tem o título: 'A década sombria do Brasil' e descreve o presidente brasileiro como um homem que quer "destruir as instituições, não reformá-las", "esmagou todas as tentativas" de uma exploração sustentável da Amazônia e revelou serem "falsos" todos os votos favoráveis à renovação política.Em resposta, a secretaria especial afirmou que ''A revistaenterra a ética jornalista e extrapola todos os limites do debate público, ecoando no artigo''.O Governo Federal continua: ''a boa notícia é que nem os brasileiros, nem o mercado, nem o mundo caíram no pranto ideológico e raivoso da. Se a matéria tivesse alguma credibilidade, provavelmente a Bolsa de Valores sofreria alguma alteração significativa, por exemplo. Não foi o que aconteceu.''



Os tuítes seguem exaltando medidas tomadas pelo presidente durante a pandemia como forma de justificar e contrapor as críticas feitas pela revista.



Por fim, afirma: ''justamente por reconhecer nossos avanços, a Economist esteja tentando interferir em nossas questões domésticas e, segundo o texto, defenda a eliminação do Presidente que está livrando o Brasil da corrupção e da sujeição às oligarquias que a revista parece representar.''





