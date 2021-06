Médicos desmentem Nise Yamaguchi sobre vacinação e doença autoimune

Diferentemente do que alegou Nise Yamaguchi, especialistas afirmam que não há contraindicação para pessoas com doenças autoimunes se vacinarem contra a COVID-19 (foto: Agência Senado/Reprodução)





Conhecida por ser defensora do uso da cloroquina – apesar de a medicação não ter eficácia comprovada contra o novo coronavírus, Nise Yamaguchi chegou a ser interrompida em dois momentos.









Doenças autoimunes e vacinação

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) perguntou se a médica já teria se vacinado contra a COVID-19. Nise então respondeu que não poderia ser imunizada por ter uma doença autoimune.





“Eu não posso me vacinar, porque tenho uma doença autoimune. Existem pessoas que não podem se vacinar, principalmente aquelas que têm vasculites, como é o meu caso, eu tenho uma síndrome de Raynaud. Outras pessoas que têm doenças maiores, hepáticas ou renais que sejam situações graves”, afirmou.





No entanto, a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) desmentiu a médica. Segundo publicação feita no perfil do Instagram da SBR, não há contraindicação para pacientes com doenças autoimunes reumatológicas se vacinarem contra a COVID-19.





“A comissão de doenças endêmicas e infecciosas da SBR esclarece a população que pacientes com doenças reumáticas (DR), incluindo artrite reumatoide, espondiloartrites, artrite psoriásica, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica (esclerodermia), Síndrome de Sjögren primária, miopatias inflamatórias e vasculites não representam, por si só, qualquer contraindicação para receber qualquer vacina contra a COVID-19", diz um trecho da publicação.





Outros especialistas também se manifestaram contra as declarações de Nise.





“Nise não se vacina porque é negacionista. Quem tem doença autoimune não apenas pode como DEVE se vacinar contra a COVID-19. Cuidem-se e ajudem a divulgar informações verdadeiras”, disse Gerson Salvador, médico especialista em infectologia e saúde pública.

Nise não se vacina porque é negacionista. Quem tem doença autoimune não apenas pode como DEVE se vacinar contra a COVID-19. Cuidem-se e ajudem a divulgar informações verdadeiras. %u2014 Gerson Salvador (@gersonsalvador) June 1, 2021





O reumatologista João Alho foi outro que se manifestou contra as falas da médica.





“Se você tem doença autoimune, se vacine para COVID sim. Você pertence a um grupo prioritário e é um direito seu. Não deixe que uma mentira negacionista faça mal para sua saúde.”





“Reumáticos, se protejam do vírus da COVID-19 e dos seus aliados”, concluiu.

Este tuíte é apenas por questões de saúde pública. Se você tem doença autoimune, se vacine para covid sim. Vc pertence a um grupo prioritário e é um direito seu. Não deixe que uma mentira negacionista faça mal para sua saúde. %u2014 Reumalho (Use PFF2 e defenda o Impeachment) (@reumalho) June 1, 2021









A médica oncologista, nesta terça-feira (1°/6), e deu uma série de declarações consideradas, por especialistas,a respeito das