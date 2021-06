O que Nise não respondeu à CPI: saiba a diferença entre vírus e protozoário

Discussão sobre coronavírus gerou questionamento sobre a diferença entre vírus e protozoários, durante CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Durante depoimento nado Senado, na tarde desta terça-feira (1°/6), a médica oncologistafoi questionada pelo senador(PSD/BA) sobre assuntos relacionados ao coronavírus. Entre as perguntas, Alencar quis saber a diferença entre um protozoário e um vírus





vírus têm DNA ou RNA. Otto rebateu: “Não é isso. Não é isso, não. A senhora não soube nem explicar o que é um vírus”.



Otto Alencar: "A senhora sabe dizer a diferença entre um protozoário e um vírus?"



Nise diz que protozoários são organismos unicelulares e vírus têm conteúdo de DNA ou RNA.



Otto rebate: "Não é isso, a senhora não soube explicar o que é o vírus"



Nise, então, respondeu que o primeiro tem um organismo celular e ostêm DNA ou RNA. Otto rebateu: "Não é isso. Não é isso, não. A senhora não soube nem explicar o que é um vírus".





Segundo o biólogo e professor titular de Ecologia da UFMG, Geraldo Wilson Fernandes, vírus, bactérias, fungos e protozoários são microorganismos, popularmente conhecidos como micróbios.





“São seres minúsculos, em geral, invisíveis a olho nu. Habitam em todas as partes do planeta e são muito importantes para a manutenção do equilíbrio da natureza.”





O professor explica que vírus e protozoários têm estruturas muito diferentes.





“Os vírus não são células e, sim, partículas infecciosas. A estrutura de um vírus é formada, basicamente, por proteínas e um ácido nucléico. Todos são parasitas intracelulares, quer dizer, precisam entrar em uma célula para sobreviver. E alguns causam doenças nos seres vivos, como por exemplo catapora, caxumba, dengue, zika, chikungunya, hepatite, herpes. E, agora, essa doença horrível, causada pelo coronavírus.”





Já os protozoários, o professor descreve como “animaizinhos primitivos''.





“Abundantes na natureza, são encontrados em ambientes úmidos, mas alguns vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive dos humanos. Por isso, são conhecidos como parasitas. São seres de uma célula apenas, muito pequenos, mas alguns poucos podem ser vistos a olho nu.”





Esses seres podem causar doenças como a amebíase, doença de Chagas, leishmaniose e toxoplasmose. “Os protozoários têm uma estrutura extremamente mais complexa que os vírus. As amebas, por exemplo, se comportam como animais, se dirigem para a luz, em determinadas ocasiões. Já os vírus não tem uma organização celular que caracteriza um ser vivo clássico”, completa.





O senador Otto Alencar, que também é médico infectologista, chegou a explicar a diferença entre os organismos.





“Protozoários são organismos mono ou unicelulares e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica e internamente o ácido nucléico. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus”, concluiu.

