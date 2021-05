Mandetta na CPI: '410 mil vidas me separam do presidente Bolsonaro'

Mandetta durante depoimento na CPI da COVID-19 (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Na tarde desta terça-feira (4/5), durante o seu por COVID-19 no Brasil. Na tarde desta terça-feira (4/5), durante o seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado Federal, o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou que a diferença entre ele o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o total de mortespor COVID-19 no Brasil.





"Na véspera da sua saída, o senhor concedeu uma entrevista coletiva, na tarde do dia 8 de abril de 2020. Portanto, oito dias antes de ser confirmada a sua saída. Pela manhã daquele dia 8, o senhor havia se reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse encontro, declarou em coletiva: 'A reunião foi para colocar situações, colocar os números que nós temos, com o presidente dando suas orientações. Uma reunião de trabalho, boa, com clima, toda a equipe tranquila. Todo mundo trabalhando, foi muito bom e devemos ter outra'". A resposta foi dada à uma das perguntas feitas pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), suplente na CPI da Pandemia no Senado, que questionou a atitude de Mandetta antes e depois de ser demitido do cargo.





"E o senhor prosseguiu: 'O presidente é muito parceiro, muito voluntarioso, tem um pensamento muito forte no Brasil e a gente vai dando passos rumo à uma unidade muito boa por parte do governo'. Oito dias depois de fazer esse comentário, o senhor foi demitido do cargo de ministro da Saúde, desde então passou a criticar fortemente a postura do governo federal. Virou, inclusive um dos mais duros críticos do negacionismo do governo e do presidente Bolsonaro. Pergunto, o que aconteceu nesse intervalo? A mudança de postura do senhor com relação ao governo foi apenas por que perdeu o cargo poderoso de ministro da Saúde? Por que às vésperas de sair do governo, o senhor elogiava a postura do presidente e só passou a criticar no segundo momento?" questionou o senador.





Em resposta, Mandetta disse que o presidente compreendia todas as orientações durante as reuniões, entretanto, pouco tempo após os encontros, agia de maneira contrária.





"Cada vez que se conversava com o presidente ele compreendia. A gente falava 'não pode aglomerar', 'vamos usar máscara' e 'usar o álcool em gel'. Ele compreendia e falava que ia ajudar, mas, passados dois ou três dias, voltava com aquela situação de aglomerar e fazer as coisas. Isso foi indo até que chegou uma hora que ficou, realmente, muito difícil para ele me manter no cargo, já que deixei claro que não abandonaria o cargo jamais e se ele quisesse, me demitia", declarou o ex-ministro.





Para finalizar, Luiz Henrique Mandetta afirmou que pode criticar o presidente enquanto cidadão, já que Bolsonaro continuou e negar medidas restritivas. E declarou que as 410 mil mortes pela COVID-19 separam suas atitudes do presidente.



"Ele me demitiu e continuou fazendo a mesma prática. Então, agora como cidadão eu posso, sim, criticar, porque eu não vi [mudança] mesmo após ter saído e ter visto ele negar o uso de máscara, negar a higiene das mãos, negar a compra de vacinas, negar a questão da testagem, fazer uma série de negações. Como cidadão, hoje, 410 mil vidas me separaram do presidente, até o momento, até o dia de hoje”.





*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte