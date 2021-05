Pandemia e 400 mil mortos: manifestações pró-Bolsonaro aglomeram milhares

Em Brasília, milhares de pessoas se concentraram na Esplanada dos Ministérios (foto: Pedro Marra/CB/D.A. Press)

Ver galeria . 16 Fotos Belo Horizonte tem manifestação pró-Bolsonaro no Dia do Trabalho (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Milhares de brasileiros participaram neste sábado (1º/5) de manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), desafiando qualquerfísico em meio à pandemia de coronavírus, enquanto a oposição planeja celebrar o Dia do Trabalho online.As concentrações aconteceram na maioria das principais cidades brasileiras, como Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, comvestidos em sua maioria de verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil, onde mais de 400 mil pessoas morreram de COVID-19 Em Belo Horizonte, os manifestantes se concentraram na Avenida Afonso Pena, Centro da capital mineira.No Rio, centenas dese reuniram na praia de Copacabana, segurando faixas exigindo "intervenção militar" para reforçar os poderes do presidente Bolsonaro.Há duas semanas, o chefe de Estado disse que estava esperando por "um sinal do povo" para "tomar medidas" para acabar com astomadas localmente por prefeitos ou governadores para tentar conter a propagação doMais recentemente, em uma entrevista à televisão, disse que o"poderia sair às ruas um dia, para fazer cumprir a Constituição, a liberdade de ir e vir".Um dosdas manifestações de sábado foi "Autorizo Bolsonaro" a enviar o exército.Em Brasília, milhares dese concentraram na Esplanada dos Ministérios, que Bolsonaro sobrevoou em plena manifestação.Enquanto isso, um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estava entre os, usando máscara no queixo e tirando fotos com muitos, também com o rosto descoberto."É uma hora crítica e o Bolsonaro precisa do apoio da", disse à AFP Edvaldo de Paulo, um homem de 60 anos que se manifestava em Brasília."Tem que fazer uma limpeza em Brasília para deixar o presidente governar", concordou Elenir Ritonni, aposentada de 63 anos de São Paulo, onde centenas de pessoas se reuniram na Avenida Paulista.Poucas manifestações contra Bolsonaro foram marcadas para este 1º de maio, mas as principais figuras políticas da oposição, tanto de direita quanto de, vão participar de uma transmissão ao vivo nas redes sociais.Entre eles estão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que poderia disputar um terceiro mandato contra o Bolsonaro em 2022, e seude centro-direita, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).Na terça-feira, uma Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada no Senado para analisar a gestão do governo Bolsonaro da crise de saúde, que segundo muitos especialistas foi inepta e

