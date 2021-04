Bolsonaro diz que espera 'sinalização do povo' para 'tomar providências'

(foto: Isac Nobrega/PR) Bolsonaro disse nesta quarta-feira (14/4) que aguarda "uma sinalização do povo" para "tomar providências" a respeito das consequências econômicas causadas pela pandemia da COVID-19, entre elas o aumento da fome e da miséria. Ao comentar a atuação do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que não quer brigar com ninguém, mas, segundo ele, "estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil". O presidente Jairdisse nesta quarta-feira (14/4) que aguarda "umado povo" para "tomar providências" a respeito das consequências econômicas causadaspela pandemia da COVID-19, entre elas o aumento da fome e da miséria. Ao comentar a atuação do, Bolsonaro disse que não quer brigar com ninguém, mas, segundo ele, "estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil".





LEIA MAIS 08:04 - 14/04/2021 Analistas defendem adoção de governança ambiental para frear mudanças climáticas

07:59 - 14/04/2021 Deputado José Carlos Schiavinato morre aos 66 anos em decorrência da covid-19

07:56 - 14/04/2021 STF julga CPI da Covid e ações de Lula providências. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí. Não vê quem não quer", disse o presidente nesta manhã durante encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse em parte de sua conversa com apoiadores que "alguns" pedem providências imediatas e reforçou que fará "o que o povo quiser" que ele faça. "O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí. Não vê quem não quer", disse o presidente nesta manhã durante encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse em parte de sua conversa com apoiadores que "alguns" pedem providências imediatas e reforçou que fará "o que o povo quiser" que ele faça.





"Amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Vi que um ministro despachou um processo pra me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo e está com a política na mão não sou eu. Agora, não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil", completou o presidente. Segundo Bolsonaro, ainda "há tempo de mudar" "É só parar, usar menos a caneta e mais o coração", disse.





STF), pediu ao presidente da Corte, Luiz Fux, para que paute o coronavírus. Na terça-feira (13), a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (), pediu ao presidente da Corte, Luiz Fux, para que paute o julgamento da notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de genocídio contra as populações indígenas durante a pandemia do novo