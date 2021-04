Em visita a Goiás, Bolsonaro tira máscara e cumprimenta apoiadores

Sem máscara, Bolsonaro provocou aglomeração em Goianápolis e segurou bebê nos braços (foto: Reprodução)

Por que a reação do presidente Jair Bolsonaro ao se deparar com uma aglomeração é TIRAR a máscara? pic.twitter.com/AeQ6CZGRmO — Samuel Pancher (@SamPancher) April 17, 2021

Em compromisso fora da agenda oficial, o presidente Jairviajou neste sábado (17/04) para Goianápolis (GO) acompanhado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que está na mira da CPI da. Ao se aproximar de apoiadores, o presidente tirou a máscara, cumprimentou as pessoas e segurou um bebê nos braços. presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta de 9h10 em comitiva de dois helicópteros . Também acompanhando o presidente, o deputado Vítor Hugo (PSL-GO), ex-líder do governo na Câmara, fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais durante a visita.Na gravação, Bolsonaro aparece, sem máscara, conversando e cumprimentando apoiadores aglomerados em frente a uma grade de um campo de futebol."Estamos em Goianápolis com o nosso presidente. Ele está ali atrás conversando com a população", diz Vítor Hugo no vídeo. O deputado cita ainda que Goiás é um dos Estados que o chefe do Executivo mais visitou desde a posse como presidente.O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Eduardo Aggio também acompanhou a visita. Aggio deixou o comando da PRF na semana passada após Anderson Torres assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.A direção-geral da corporação agora é chefiada por Silvinei Vasques. Com a troca, Aggio ganhou cargo no Planalto e foi nomeado subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência.

