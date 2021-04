ALMG: CPI dos 'fura-filas' retoma com depoimento de subsecretária da Saúde

Trabalho presencial na Assembleia Legislativa está suspenso até o próximo domingo (18/4) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) pausa de três dias úteis para análise de documentos, as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que investiga denúncias de “fura-filas” da vacinação contra a COVID-19 entre servidores do governo de Minas serão retomadas na manhã terça-feira (13/4). Subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Ses), Janaína Passos de Paula vai depor como testemunha no encontro. Apósdeúteis para, as reuniões da) da) que investiga denúncias de “” dacontra aentre servidores doserão retomadas na manhã terça-feira (13/4).da),vai depor como testemunha no encontro.





A CPI, instaurada em 18 de março deste ano, apura possíveis irregularidades no processo de vacinação contra a COVID-19 entre servidores públicos de Minas Gerais, em especial na Ses-MG. Funcionários administrativos - alguns até em regime de trabalho remoto - e até membros da alta cúpula da pasta, como o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral, foram imunizados, mesmo fora do grupo prioritário.





A comissão tem até 120 dias (com possibilidade de prorrogação de 60) para divulgar um resultado. O caso veio à tona a partir de reportagem do Portal R7, publicada no início de março deste ano.





vacinadas foi entregue pelo Executivo à ALMG. O deputado estadual Agostinho Patrus (PV), presidente da Casa, não reconheceu a legitimidade do documento e pediu nova relação, que conta com 828 nomes após a retificação A princípio, seriam 500 funcionários vacinados que atuam na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas. Depois, uma lista com 806 nomes de pessoasfoi entregue pelo Executivo à ALMG. O deputado estadual Agostinho Patrus (PV), presidente da Casa, não reconheceu a legitimidade do documento e pediu nova, que conta com 828 nomes após a retificação (clique aqui para ter acesso à lista dos nomes das pessoas vacinadas)





Posteriormente, uma nova lista com nomes de mais 1.852 servidores da Ses vacinados contra a COVID-19 foi entre pelo governo à ALMG. A expectativa do presidente da CPI é de um resultado até o fim da próxima semana





Enquanto isso, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo governo de Minas, o estado chegou à marca de 28.090 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Também nos números totais, são 1.228.659 diagnósticos positivos, sendo 1.112.739 recuperados e 87.830 em acompanhamento. Também de acordo com o Executivo, 2.319.286 pessoas receberam a primeira dose da vacina, enquanto 727.451 tomaram a segunda.