Vacinação, máscaras e isolamento: as diferenças entre Queiroga e Bolsonaro

Marcelo Queiroga é médico e adota posicionamentos embasados cientificamente. Já Bolsonaro prefere seguir a onda negacionista (foto: PR/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma aparição sem utilizar máscara, logo em seguida do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedir o uso da proteção, apoiadores e opositores do governo levantaram a pauta sobre a diferença do discurso do médico e do chefe do Executivo. Depois que o presidente(sem partido) fez uma aparição sem utilizar máscara, logo em seguida do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedir o uso da proteção, apoiadores e opositores do governo levantaram a pauta sobre a diferença do discurso do médico e do chefe do Executivo.









Queiroga assumiu o cargo de ministro da Saúde na semana passada. Segundo ele, a pasta agora preza pelo objetivo de reforçar as ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19, ampliando a vacinação em todo país e levando assistência aos estados e municípios.



O médico também almeja a reestruturação de setores importantes da saúde pública, com melhorias no atendimento aos pacientes da atenção primária.





Queiroga substituiu o ex-ministro Eduardo Pazuello no pior momento da pandemia, com recordes sucessivos de mortes e contaminações.



Pondo em vista a diferença dos discursos, o jornal Estado de Minas separou três tópicos envolvendo a pandemia de COVID-19. Esses são: vacinação, uso de máscaras e o isolamento social. Em apenas um ponto, o ministro e o presidente pensam da mesma forma. Mesmo assim, com certas diferenças.

substituiu o ex-ministro Eduardo Pazuello no pior momento da pandemia, com recordes sucessivos de mortes e contaminações.

Veja diferenças nos discursos

Vacinação



Bolsonaro



Em diversos momentos, Bolsonaro se mostrou contra a vacina. Ele chegou a negar a compra de imunizantes, comemorar a paralisação de estudos, brigar e alfinetar o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), pela compra de vacinas, e afirmar que não tomaria os imunizantes.





“Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu já tive o vírus. Já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo?”, disse o presidente durante um pronunciamento. “Se tomar e virar um jacaré é problema seu. Se virar um super-homem, se nascer barba em mulher ou homem falar fino, ela [Pfizer] não tem nada com isso”, completa.

Agora, com a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cenário político e com o recorde de óbitos por dia causado pela pandemia, Bolsonaro e seus apoiadores trocam o discurso e transformam o negacionismo em campanha pró-vacina.

Em uma tentativa de reconstrução de sua narrativa, para ganhar apoio e conseguir enfrentar com maestria a eleição de 2022, Bolsonaro troca a política do “não fique em casa” e “retomada da economia” para a do “nossa arma é a vacina”.

Queiroga

Marcelo Queiroga vem usando seu tempo para negociar mais vacinas. Nesta terça-feira (31/03), o ministro fez duas reuniões com representantes dos Estados Unidos em busca de ajuda para "ampliar a vacinação a curto prazo". Ele pediu uma antecipação de 20 milhões de doses da vacina da Pfizer, que seriam devolvidas aos americanos no futuro.





"Nós já conseguimos triplicar o número de doses aplicadas por dia. De 300 mil, estamos quase chegando a 1 milhão. Mas a capacidade de vacinação do Brasil é enorme. Com um aporte maior de vacinas, podemos dar uma resposta à população brasileira e diminuir a pressão no sistema de saúde", afirmou Queiroga.

No sábado (27/03), ele anunciou que o governo federal irá distribuir 11 milhões de doses de vacinas contra a COVID nesta semana.

Três dias depois de sua posse, Queiroga também anunciou que a vacina desenvolvida pela faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP) solicitou à Anvisa autorização para testes em voluntários.

Uso de máscaras

Bolsonaro



Bolsonaro começou a utilizar máscaras com mais frequência há pouco tempo (foto: Agência Brasil/Reprodução) Bolsonaro não costuma utilizar máscaras. No momento em que o Brasil atravessa fase dramática na pandemia de COVID-19, amargando recorde de mortos em 24 horas, e com governos estaduais e municipais tendo de lidar com o estrangulamento do sistema de saúde, o presidente provocou aglomerações em diversas oportunidades.

Em visita a estados, Bolsonaro abraça, beija, tira fotos e cumprimenta apoiadores sem o equipamento de proteção.

Nesta quarta-feira, mesmo após o esforço do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de implantar e incentivar o uso de máscaras em todo o Brasil, o presidente voltou a fazer aparições sem o equipamento de proteção.

Queiroga



Marcelo Queiroga é a favor do uso de máscaras e já participou de solenidade utilizando duas (foto: Anderson Riedel/PR) Durante a coletiva de imprensa feita para o anúncio da nova vacina do governo federal, realizada na sexta-feira (26/03), o ministro da Saúde pediu que os brasileiros não abram mão do uso de máscaras de proteção.

“Na época da Copa do Mundo, a nação se une e se chama 'pátria de chuteiras'. Agora é pátria de máscara. É o pedido que eu faço a cada um dos brasileiros”, pontuou o ministro.

O médico utilizava duas máscaras de proteção durante a conversa com os jornalistas.

Nesta quarta-feira, Queiroga discursou a favor da proteção. "Sabemos que, nos grandes feriados, há possibilidade de aglomeração desnecessária. As pessoas devem observar o uso de máscara e guardar o distanciamento entre si para que a doença não se transmita", pontuou.

Segundo o ministro da Saúde, se os brasileiros fizerem essas ações de maneira efetiva, será mais fácil conseguir melhores resultados.



Isolamento Social



Bolsonaro

Jair Bolsonaro é contra o isolamento social. Em todos os discursos feitos pelo presidente, no último mês, ele citou a ineficácia da ação e criticou governadores e prefeitos por aderirem ao lockdown.

Segundo Bolsonaro, "parece que não tem outra doença no Brasil, só Covid". Em justificativa ao seu discurso contra a política do "fica em casa", o presidente apontou que acredita que vamos todos conviver com o vírus "a vida toda".





Mais cedo, ele voltou a criticar governadores e prefeitos. Tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que vamos solucionar este problema", afirmou o presidente.

Segundo Bolsonaro, seu “apelo” é que a “política de lockdown seja revista”. “Isso cabe, na ponta da linha, aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim podemos voltar à normalidade. O Brasil tem que voltar a trabalhar.”

Queiroga



Apesar de ser contra as medidas mais duras de isolamento social, assim como o presidente, o médico cardiologista fez um discurso pedindo a adesão e desincentivando aglomerações durante o feriadão.

“No feriado não pode haver aglomerações desnecessárias. É importante usar máscara, manter o isolamento. É importante fazer isso. Medidas extremas não são desejadas. Então vamos fazer isso", disse o ministro da Saúde.

Segundo o ministro da Saúde, se os brasileiros fizerem essas ações de maneira efetiva, será mais fácil conseguir melhores resultados.