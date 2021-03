COVID-19: defensor do 'kit covid', deputado mineiro aguarda leito em BH

Deputado estadual Coronel Sandro (PSL) (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG) Coronel Sandro (PSL) está internado no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, com COVID-19. Em nota, a assessoria do parlamentar informou que neste sábado (27/3) ele aguarda leito para internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O deputado estadual(PSL) estáno hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, com. Em nota, a assessoria do parlamentar informou que neste sábado (27/3) ele aguarda leito para internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).









O parlamentar é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defende as mesmas pautas do chefe do Executivo. O tratamento precoce com medicamentos sem comprovações científicas, como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, é um deles.





Em fevereiro deste ano, Coronel Sandro assinou um requerimento de audiência pública para debater a implementação do “kit Covid”. O parlamentar diversas vezes chegou a questionar também as medidas de isolamento social, recomendadas por autoridades de saúde para controlar a disseminação do vírus.





Durante uma reunião de Plenário na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em maio de 2020, o deputado pediu um minuto de silêncio “por todas as pessoas que morreram em decorrência da fome provocada pelo desemprego em virtude do lockdown”. Ao ser questionado quantas foram, o parlamentar não soube responder.

Sem leitos em BH

Belo Horizonte registrou nessa sexta-feira (26/3) o maior salto de mortes por COVID-19 entre a divulgação dos boletins da PBH. Mais 59 mortes foram incluídas no balanço. Portanto, com eles, a cidade chega a 3.145 vidas perdidas para a pandemia.





O recorde anterior era de 53. Ele foi registrado em duas oportunidades no ano passado: em 4 e 11 de agosto. O número de casos alcançou 138.127. São 1.198 diagnósticos a mais que no levantamento de quinta-feira.





Os hospitais privados computam as ocupações dos leitos de enfermaria e de UTI acima dos 100%: respectivamente, 108,2% e 120%. Nessa sexta, Belo Horizonte também completou uma semana com suas UTIs para pacientes com COVID-19 em colapso.





A ocupação geral (redes pública e privada) dos leitos do tipo chegou a 107,5% neste boletim, a maior em mais de um ano de pandemia, com elevação de 1,8 ponto percentual em relação ao balanço de quinta- feira.

Conforme o levantamento, BH tem 924 leitos de UTI e há 993 pessoas com necessidade de internação. O deficit é de 69 vagas. A taxa de ocupação das enfermarias para COVID-19 também apresentou crescimento: de 86,8% para 88,5% na soma entre o SUS e a rede suplementar.





Outro indicador fundamental, a taxa de transmissão do coronavírus caiu na cidade: de 1,16 para 1,14. O parâmetro permanece na zona intermediária da escala de risco, entre 1 e 1,2.