Zema participa de reunião com Bolsonaro para discutir combate à pandemia

Zema vai participar de reunião para discutir medidas de enfrentamento do coronavírus no país (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) medidas restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), está entre os governadores confirmados para participar da conferência. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o novo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, se reúnem na manhã desta quarta-feira (24/03) com lideranças estaduais e federais para discutir asdo novo coronavírus. O governador de Minas Gerais,(NOVO), está entre os governadores confirmados para participar da conferência.





COVID-19, com 3.251 vidas perdidas. Até o momento, foram 298.676 vítimas pela doença. Além do avanço nos números de óbitos, a crise no sistema de saúde brasileiro também preocupam a população. A reunião ocorre em um momento crítico vivido no país. Nesta terça-feira (23/03), o Brasil bateu recorde de mortes registradas em 24h pela, com 3.251 vidas perdidas. Até o momento, foram 298.676 vítimas pela doença. Além do avanço nos números de óbitos, a crise no sistema de saúde brasileiro também preocupam a população.





vacinar mais de 500 milhões de pessoas até o fim deste ano. No entanto, em pronunciamento realizado na noite desta terça-feira (23/03) , o discurso do presidente Jair Bolsonaro foi otimista. O principal representante do executivo disse que em "muito em breve", o país retomará a vida normal e que a expectativa émais de 500 milhões de pessoas até o fim deste ano.





Da janela de suas casas, cidadãos de várias partes do Brasil protestaram com panelaços e gritos de ‘genocida’ e ‘assassino’ , durante os minutos em que o presidente falou em rede nacional.

Em Minas Gerais o cenário também é alarmante. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta terça (23/03), o estado mineiro registrou o maior número de mortes por COVID-19 desde o ínicio da pandemia, com 3.558 óbitos.