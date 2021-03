BH tem panelaço em protesto contra Bolsonaro durante pronunciamento

A população de Belo Horizonte protestou contra Jair Bolsonaro (sem partido) durante o pronunciamento do presidente na noite desta terça-feira (23/3). A reportagem flagrou panelaços em diferentes bairros da cidade, como Santo Antônio (Centro-Sul), Itapoã (Pampulha), Ouro Preto (Pampulha), Castelo (Pampulha), Buritis (Oeste), Sion (Centro-Sul) e Funcionários (Centro-Sul).

Os protestos ocorreram sob os gritos de "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro Genocida". Em outras capitais também houve manifestações, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Goiânia.

No Twitter, a hashtagficou entre os assuntos mais comentados na noite desta terça. Até por volta das 20h50, cerca de 15 mil postagens com o termo foram feitas.

Durante o pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro disse que as vacinas contra a COVID-19 já estão garantidas para toda a população a partir de acordos com a Oxford, Sinovac e Covax.



#panelaço forte em BH. Agora vai. %u2014 Valter Nascimento (@valternasco) March 23, 2021

“Sempre falei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa”, afirmou o presidente. “Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas”, completou.

#panelaco rolando solto contra Bolsonaro aqui na região do ouro preto na Pampulha em BH. %u2014 labrador bravo (@cristiano993) March 23, 2021

O presidente culpou as novas variantes pela escalada de mortes por COVID-19 nas últimas semanas e o colapso do sistema de saúde no Brasil.

Ele não citou o chamado “tratamento precoce”, a partir de remédios como hidroxicloroquina e azitromicina, durante sua fala. O kit tem sido defendido pelo presidente desde o início da pandemia.

A gravação durou pouco mais de três minutos e terminou com o presidente se solidarizando com as famílias que perderam entes queridos para o novo coronavírus.