Na pior fase da pandemia, Bolsonaro diz : 'Em breve retomaremos nossa vida'

'Muito em breve retomaremos nossa vida normal', disse Bolsonaro no dia em que o Brasil registrou 3.251 mortes em 24 horas (foto: Isac Nóbrega/PR) Bolsonaro (sem partido) disse que o Brasil, "muito em breve", retomará a vida normal. A afirmação de Bolsonaro se deu em um dia em que o país bateu Em pronunciamento na noite desta terça-feira (23/3), o presidente Jair(sem partido) disse que o Brasil, "muito em breve", retomará a vida normal. A afirmação de Bolsonaro se deu em um dia em que o país bateu recorde de mortes registradas em 24h pela COVID-19 , com 3.251 vidas perdidas.













O triste recorde de mortes aproximou o Brasil das 300 mil vidas perdidas por causa da COVID-19.



Até o momento, 298.676 pessoas morreram pela doença. Além dos números impressionantes, a crise na saúde brasileira pede socorro.



Houve protestos em várias partes do Brasil, com panelaços e gritos de "genocida" e "assassino", durante os minutos em que o presidente falou em rede nacional.



Sem leitos disponíveis



Nesta terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu um alerta para quase todos os estados do Brasil que estão em estado crítico em termos de ocupação de leitos de terapia intensiva.



Somente Amazonas e Roraima não estão na lista.



No restante do país, a Fiocruz calcula demandas entre 90% e 100%. Por isso, sugeriu para que unidades federativas que estejam com taxas altas restrinjam o funcionamento do comércio não-essencial por 14 dias.