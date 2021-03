Bolsonaro: 'Ações no início da pandemia garantiram vacinação'. É mentira

Leia mais: Bolsonaro: 'Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina'



Em 27 de junho do ano passado, o governo federal assinou um acordo de cooperação com o laboratório AstraZeneca, para o desenvolvimento da vacina criada pela Universidade de Oxford, no Brasil, por parte da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). No entanto, no dia 30 de julho, o Ministério da Saúde recusou uma oferta do Instituto Butantan, que oferecia 60 milhões de doses a partir do último trimestre do ano passado.





No dia 18 de agosto de 2020, o Instituto Butantan voltou a fazer contato com o Ministério da Saúde oferecendo 45 milhões de doses em dezembro e 15 milhões no primeiro trimestre de 2021. A entidade oferecia as vacinas ao custo de R$ 21,50 por dose. Assim como na primeira oferta, a pasta federal nunca respondeu à proposta dos paulistas.