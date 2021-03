Zema: suspeita de vacinação de servidores em home office será investigada

Investigação apura denúncia de fura-fila de servidores estaduais na vacinação contra COVID-19 (foto: Agência Minas/Divulgação) Romeu Zema, disse que há informações preliminares de vacinação de servidores que estão em home office. A declaração foi feita nesta quinta-feira (18/3), em entrevista à rádio CBN de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) instaurou uma O governador de Minas,, disse que há informações preliminares dede servidores que estão em. A declaração foi feita nesta quinta-feira (18/3), em entrevista à rádio CBN de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos “fura-fila”

A intenção é investigar irregularidades na campanha de vacinação contra a COVID-19 no estado. Além do então secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, servidores da pasta - fora dos grupos prioritários - receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19.





O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Federal (PF) também apuram o caso.





Conforme as declarações do governador, ainda há divergências quanto ao entendimento dos vacinados que constam nas listas de trabalhadores vacinados. “Pelo que recebi, informações preliminares, foram vacinadas pessoas da saúde que estavam em home office”, disse Zema.





Além disso, o governador comentou que provavelmente não foi seguido o protocolo, mas ressaltou que não há nenhuma conclusão até o momento.





Zona da Mata





De acordo com a assessoria da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (SRS-JF), dos 98 servidores, da linha de frente de enfrentamento à COVID-19, que foram vacinados, nenhum está em home office.





Ainda conforme as informações da SRS-JF, o superintendente e os coordenadores da regional não foram vacinados. Além disso, a assessoria informa que todos os servidores que foram imunizados na SRS-JF obedeceram aos critérios de público prioritário estabelecidos pelo Ministério da Saúde.





Por e-mail, a assessoria do Governo de Minas informa que a Controladoria-Geral do Estado iniciou investigação preliminar para apurar se há indícios de materialidade e autoria na denúncia feita, com informações mínimas para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), se for o caso. Como a apuração da denúncia ainda está em andamento, a CGE não prestará mais informações neste momento.

Entenda o caso "fura-fila"

A informação é de que, além do então secretário de Saúde, servidores da pasta fora dos grupos prioritários receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Na última quinta (11/3), a Assembleia abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a vacinação dos servidores da SES.





A pressão da Casa culminou na demissão de funcionários públicos, inclusive na queda do então secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.





A Assembleia vai analisar uma lista de mais de mil imunizados para saber se houve irregularidade.

Na manhã desta quinta (18/3), o Estado de Minas recebeu uma nova lista com mais de 1,8 mil trabalhadores da área da Saúde, que foram vacinados contra a COVID-19, no interior do estado, e que, a ALMG também vai investigar.