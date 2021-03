Fura-fila da Saúde: ALMG decide nesta quinta presidente e relator da CPI

AM

Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 04/07/2017) CPI) dos "Fura-Fila" serão definidos em reunião nesta quinta-feira (18/3) às 16h na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A CPI investiga possíveis irregularidades no uso de vacinas contra COVID-19 para imunizar servidores da Secretaria de Estado de Saúde que não atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus. O presidente e o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito () dos "" serão definidos em reunião nesta quinta-feira (18/3) às 16h na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (). A CPI investiga possíveis irregularidades no uso decontrapara imunizar servidores da Secretaria de Estado de Saúde que não atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus.









Indicados pelo bloco independente estão Cássio Soares (PSD), Sávio Souza Cruz (MDB), Repórter Rafael Martins (PSD) e João Vítor Xavier (Cidadania).





A oposição indicou apenas um nome, o do deputado Ulysses Gomes (PT). Gomes, por ter sido o primeiro signatário do pedido de CPI, não pode ser relator ou presidente do grupo.





A tendência é de que a presidência e relatoria da comissão fiquem entre os indicados pelo bloco independente. Feita a escolha, o presidente define o relator. Na próxima sexta-feira (19/03), após a instalação oficial, a CPI já deve se reunir para definir calendário e traçar os nomes dos primeiros depoentes.



Entenda o caso

O caso dos “fura-filas” no governo Zema veio à tona e chocou a população mineira. A informação é de que, além do então secretário de Saúde, servidores da pasta fora dos grupos prioritários receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. A Assembleia vai analisar uma lista de mais de mil imunizados para saber, caso a caso, se houve irregularidade.

Na manhã desta quinta (18/3), o Estado de Minas recebeu uma nova lista com mais de 1,8 mil trabalhadores da área da saúde que foram vacinados contra a COVID-19 no interior do estado e que a ALMG também vai investigar.





Além da questão ligada aos imunizantes aplicados em funcionários do governo, a CPI quer informações sobre o montante de recursos aplicados pelo governo nas ações de combate à COVID-19.

A ideia é ter detalhes sobre questões como o número de leitos contratados para ampliar o combate ao vírus. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também está apurando a aplicação de vacinas nos servidores da saúde.

No último sábado,o governador Romeu Zema (Novo), oficializou a troca no comando da Secretaria de Estado de Saúde. Carlos Eduardo Amaral deixou o cargo de secretário de Saúde e deu lugar a Fábio Baccheretti Vitor.