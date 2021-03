Petistas pedem que MPMG impeça Itajubá de recomendar 'tratamento precoce'

Em vídeo retirado do ar, prefeito Chrtistiano Gonçalves e vice-prefeito de Itajubá, Nilo Baracho, defendem 'tratamento precoce' (foto: Reprodução/Prefeitura de Itajubá)

Reação

Parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) acionaram o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para impedir que a Prefeitura de, no Sul de Minas Gerais, recomende, a infectados pelo novo remédios sem eficácia comprovada contra a doença . O ofício foi enviado nesta segunda-feira (15/3), dois dias após o poder Executivo municipal publicar, nas redes sociais, vídeo em que o prefeito, Christian Gonçalves (DEM), garante disponibilizar substâncias como anos postos de saúde.A deputada estadual Beatriz Cerqueira, o deputado federal Rogério Correia e a vereadora itajubense Andressa Arantes assinam o requerimento. O conteúdo já não consta nos perfis da prefeitura local nas redes. Além do vermífugo, o “tratamento precoce” pensado pela saúde municipal também teria vitamina D eOs petistas solicitam ao MPMG que tome as providências necessárias para barrar a distribuição dos compostos."A recomendação por parte da Prefeitura de Itajubá é grave pois induzirá a população à busca pela utilização de medicamentos que não possuem eficácia comprovada, além da possibilidade de causar efeitos colaterais graves à saúde daqueles que vierem usar a medicação", argumenta Beatriz Cerqueira.

No sábado (13/3), o Estado de Minas noticiou a intenção da prefeitura itajubense de ministrar os medicamentos. Ouvida pela reportagem, a médica infectologista Lívia Vitale reforçou que, até a imunização em massa, os cidadãos devem lançar mão de estratégias como o distanciamento e a utilização de máscaras.



“Não existe nenhuma, nenhuma comprovação científica. O que existe são algumas pessoas que usaram, e aí, como a maioria das pessoas melhora com ou sem, apesar desses medicamentos, aqui no Brasil nossos líderes querem trazer tratamentos para incentivar as pessoas a continuar na vida ‘normal’, e a gente sabe que isso não é possível”, disse.



Segundo o mais recente boletim da COVID-19 em Itajubá, divulgado nesse domingo (14/3) pela prefeitura, o município contabilizava 4.919 casos confirmados da doença. São 170 mortes por conta da infecção — há outros cinco em investigação.



A ocupação de leitos públicos de terapia intensiva destinados aos acometidos pelo vírus estava em 98%. As vagas de suporte ventilatório, por seu turno, atingiram 97% de ocupação.



Com informações de Magson Gomes

