Pazuello: 'O SUS não colapsou em 2020 e será colocado à prova em 2021'

“O SUS não colapsou em 2020 e será colocado à prova em 2021. Para vencermos a batalha nesse novo ciclo, precisamos estar unidos e focados no mesmo propósito, o de salvar cada vez mais vidas”, pontuou Pazuello.

Pressionado a desistir do cargo, Pazuello contratou mais vacinas. De acordo com o cronograma apresentado pelo ministro, são 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões da Janssen "contratadas", entre outras.





O ministro também disse que, no total, há 562 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde em 2021.

Essa não é a primeira vez que Pazuello afirma que o SUS não colpasou. Na quinta-feira (11/3), mesmo em meio ao aumento de casos e mortes, caos em algumas capitais e o ritmo lento da vacinação no Brasil, o ministro da Saúde afirmou que o sistema de saúde brasileiro “não colapsou, nem vai colpasar”.





“Vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas, principalmente, pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar”, disse Pazuello, em vídeo divulgado pelo Ministério da Saúde.





Na sexta-feira (12/3), o Brasil voltou a ser o segundo país do mundo com mais casos de COVID-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, superando a Índia e ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Segundo Pazuello, o governo está agindo de uma forma “integrada com governadores e prefeitos".Segundo os dados do Ministério da Saúde, até esta segunda-feira (15/3), o Brasil registrou 11.483.370 de casos confirmados de COVID-19. O vírus matou 278.229 pessoas no Brasil.