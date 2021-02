Ouro Preto: vereador quer parlamentares e servidores vacinados agora; veja

Vereador tem 56 anos e afirma que o pedido não é furar a fila de vacinação contra a COVID-19 (foto: Reprodução/ Facebook) Câmara Municipal de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, desta quinta-feira (25/02), o vereador José Geraldo Muniz, Zé do Binga (PV), de 56 anos, pediu ao presidente da Câmara que procurasse a Secretaria de Saúde para vacinar todos os vereadores e servidores do Legislativo. “Gostaria que o senhor fizesse esse capricho com a gente aqui da Casa Legislativa” . Na reunião Plenária da, Região Central de Minas Gerais, desta quinta-feira (25/02), o vereador José Geraldo Muniz,(PV), de 56 anos, pediu ao presidente da Câmara que procurasse a Secretaria de Saúde para vacinar todos os vereadores e servidores do Legislativo. “Gostaria que o senhor fizesse esse capricho com a gente aqui da Casa Legislativa” .

“Eu gostaria de fazer um pedido que o senhor se entendesse com a Secretaria de Saúde, que procurasse ver os caminhos legais para fazer um pedido de vacina para os vereadores e funcionários dessa casa, que estamos aqui no dia a dia, na linha de frente. Somos representantes do povo, assim que a gente é acionado, temos que dar uma atenção. Eu gostaria que o senhor procurasse os meios legais e se informasse para ver se a gente poderia ser imunizado também, tendo em vista que não sabemos nem quando seremos vacinados. E tudo que é conversado é entendido.”

O pedido causou a reação em um dos vereadores presentes, que declarou não querer ser vacinado pois o ato seria furar fila e poderia ser qualificado como Tráfico de Influência, uma prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da posição privilegiada para obter favores ou benefícios para si própria ou terceiros.

No vídeo, o vereador Zé do Binga rebate dizendo não estar pedindo para furar fila e acredita que possa haver a possibilidade de imunização de uma forma legal.

“Ontem mesmo, eu fiquei sabendo que um motorista da Saúde foi vacinado e outro não foi. Ele me procurou e eu disse para procurar o direito dele, tem que procurar o direito. Estou procurando os caminhos legais e isso não é furar fila.”





Não existe brecha na fila

Está disponível no site do Ministério da Saúde a lista de prioridades dentro do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19.

Elaborado pelo Ministério da Saúde, o plano estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários. A seleção das populações com prioridade na imunização foi baseada em princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e feita em acordo com entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).





O vereador Zé do Binga não apresenta, segundo o plano, nenhum dos requisitos para ser considerado dentro do grupo de prioridades a ser imunizado na primeira fase.

De acordo com o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 em Ouro Preto, os grupo prioritários que estão sendo vacinados na atual fase são: trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; pessoas com deficiência institucionalizadas e idosos.