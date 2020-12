Em Uberaba, Elisa diz que há incoerências quanto ao enfrentamento da COVID

Pela primeira vez Uberaba terá uma mulher no comando da cidade (foto: Divulgação/Facebook) Elisa Araújo (Solidariedade), de 38 anos, que será a prefeita de Uberaba entre 2021 e 2024, disse que após assumir a prefeitura do município do Triângulo Mineiro, juntamente à sua equipe técnica serão feitos ajustes no que diz respeito a algumas incoerências do Decreto Municipal de Enfrentamento à COVID-19. A empresária(Solidariedade), de 38 anos, que será a prefeita de Uberaba entre 2021 e 2024, disse que após assumir a prefeitura do município do Triângulo Mineiro, juntamente à sua equipe técnica serão feitosno que diz respeito a algumasdo Decreto Municipal de Enfrentamento à COVID-19.

Elisa, que contou com apoio de Zema durante a sua camapnha, citou como exemplo de incoerência do Decreto a questão de os bares terem que fechar à meia noite, mas, depois, algumas pessoas aglomerarem em postos e outros locais da cidade. “Então a gente precisa ver alguns pontos como este por exemplo e sermos mais coerentes e, assim, enfrentar a pandemia de fato como uma realidade”, ressaltou.

“Pontualmente ainda não posso explicar nenhum ajuste. Mas, com a apoio da equipe técnica nós vamos fazer alguns ajustes para sermos mais coerentes”, complementou a nova prefeita de Uberaba.

Diálogo com a comunidade

Elisa destacou ainda que é preciso dialogar e estar mais próxima à comunidade para que a responsabilidade de enfrentamento da COVID-19 seja compartilhada. “Claro que não adianta a gente proibir radicalmente nada. Tem acontecido várias festas clandestinas. Então é preciso estar próximo da população para que dialogando com ela a gente encontre as melhores soluções em relação a esse enfrentamento", ressaltou.

“É importante dizer que ele (Piau) elencou um time do comitê técnico de enfretamento à COVID com muita gente boa e capacitada. A gente pretende manter alguns nomes desse comitê e agregar uns outros nomes nossos”, concluiu Elisa Araújo.

O Decreto Municipal de Enfrentamento à COVID-19, ao longo da pandemia sofreu algumas alterações. Atualmente, o novo decreto é o de Nº 6305/2020, que foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 19 de novembro.

Uberaba não está no Minas Consciente

No início do mês de outubro, Uberaba deixou o Minas Consciente. A medida foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anular no dia 22 de setembro a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que obrigava a adesão dos municípios mineiros ao plano estadual.

Mesmo contra a vontade do prefeito Paulo Piau, mas com determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o município esteve por cerca de dois meses no programa estadual Minas Consciente, que estabelece diretrizes para flexibilização das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus.