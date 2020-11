Zema visita Uberaba e declara mais uma vez apoio à candidata do Solidariedade

Zema e Elisa em padaria da avenida João XXIII, situada no bairro Parque das Américas (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)





Em entrevista para a Rádio JM, o governador Romeu Zema (Novo) evitou firmar compromissos de melhorias para a cidade. "Devido à situação financeira do estado, nós ainda não estamos tendo condição de fazer grandes investimentos. Percebo que o uberabense quer uma mudança, que aquela política que nós sabemos que não funcionou nos últimos anos e levou o Brasil à maior recessão da história, a grandes escândalos, à corrupção, precisa mudar ", afirmou.

Já o concorrente de Elisa, Tony Carlos (PTB), compareceu, na manhã desta segunda, à Mata do Ipê, onde conversou com funcionários do parque, e, depois, distribuiu material de campanha para motorista que estavam parados em semáforo.





O governador de Minas Gerais,(Novo), esteve na manhã desta segunda-feira (23) em Uberaba para declarar o seu apoio à candidata Elisa Araújo (Solidariedade), que concorre com o candidato Tony Carlos (PTB) à Prefeitura de Uberaba.