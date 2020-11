Zema parabeniza Biden após vitória sobre Trump: 'Desejo um caminho de parcimônia'

Zema utilizou o Twitter para parabenizar Joe Biden pela vitória nos Estados Unidos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









Após quatro dias de suspense, o candidato democrata e ex-vice-presidente de Barack Obama venceu com ao menos 273 delegados, graças a uma vitória no importante estado da Pensilvânia, de acordo com os veículos CNN, NBC e CBS.





Bolsonaristas reprovam publicação





Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que esperavam pela reeleição de Donald Trump, assim como o líder do Palácio do Planalto, foram até a publicação de Romeu Zema e reprovaram o comentário do governador. Alguns deles repetiram a tônica de Trump ao afirmar que o pleito norte-americano havia sido judicializado.





Por outro lado, uma parcela de seguidores defenderam Zema.





Veja, abaixo, algumas reações



Creio que o senhor mandou muito mal na antecipação... Existe uma projeção feita pela Imprensa !!!

Julgava o senhor mais intelegente e bem informado. %uD83D%uDE0F %u2014 Simone Paranhos %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@SimoneParanhos6) November 7, 2020

Vc perdeu muitos pontos comigo e com muitos outros! Eleição nos EUA está sob júdice e resultado só em dezembro! Pare de acompanhar os esquerdistas! %u2014 Cássia Gontijo %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@cassiagontijo) November 7, 2020

A Direita, do jeito que está, não sobrevive.



Nos afastamos dos princípios e ideais e focamos em tornar políticos mitos e deuses. Idolatramos homens ao invés de sermos fiéis aos ideais.



Uma autocrítica tem que ser feita. Não se via Regan, Margareth Thatcher fazendo isso. %u2014 Giovanni Abrão (@giovanni_abrao) November 7, 2020



Minutos depois de a mídia americana anunciar quehavia vencido as eleições e que seria o 46º presidente dos Estados Unidos , o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), utilizou as redes sociais para parabenizar o candidato democrata.