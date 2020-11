Guilherme Boulos testa positivo para a COVID-19

Faltando apenas dois dias para o segundo turno das eleições municipais, o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) testou positivo para a COVID-19. A informação foi confirmada pela assessoria dele na tarde desta sexta-feira (27/11).

Estava marcado para a noite desta sexta-feira (27/11) o último debate antes das eleições de São Paulo, na Rede Globo. De acordo com o G1, portal de notícias do mesmo grupo da emissora, o debate será cancelado. Boulos, entretanto, já confirmou que solicitou que seja realizado de forma virtual.

O candidato já havia suspendido a campanha de rua desde a última segunda-feira (23/11), quando a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP) testou positivo para a doença. Eles, que são aliados, haviam tido contato na sexta-feira anterior (20/11) seguindo todos os protocolos, ainda segundo a assessoria.

Boulos disputa o segundo turno das eleições municipais da maior cidade do país com o candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB). O oponente, pelas redes sociais, desejou "pronta recuperação" ao psolista.

