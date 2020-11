Eleições em SP: pesquisa para 2º turno aponta Covas com 47,2% e Boulos com 39,3%

Boulos (dir.) cresceu na segunda pesquisa, em comparação com a primeira, diminuindo a diferença para Covas (esq.) (foto: Divulgação/TV Cultura)









Em relação ao levantamento anterior feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, Bruno Covas apresentou queda e foi de 50,3% para 47,2. Por outro lado, Guilherme Boulos teve um crescimento considerável, dando um salto de 31,5% para 39,3%. Também foi constatada redução na quantidade de eleitores que pretendem anular o voto, caindo de 12,4% para 8,6%. O mesmo foi registrado para aqueles que não souberam ou não responderam: de 5,8% para 4,6%.





Considerando apenas os votos válidos, Bruno Covas lidera o cenário eleitoral em São Paulo, com 54,6%, contra 45,4% de Guilherme Boulos.





Potencial





Com relação a Bruno Covas, 35,3% dos eleitores disseram que com certeza votariam nele para prefeito de São Paulo, enquanto outros 28,1% disseram que poderiam votar no candidato. Já 34,8% disseram que não votariam nele de jeito nenhum para ocupar o Executivo municipal. Outros 1,3% não souberam ou não opinaram, enquanto 0,5% não conhecem Covas o suficiente para opinar.





Sobre Guilherme Boulos, 30,6% dos eleitores apontaram que votariam nele com certeza para prefeito de São Paulo, enquanto outros 22,6% disseram que poderiam votar no candidato. Por outro lado, 43,3% do público indicou que não votaria em Boulos de jeito nenhum para o Executivo municipal. Outros 2,2% não o conhecem suficiente para opinar e 1,3% não sabem ou não opinaram.





O número de eleitores que votariam em Covas com certeza subiu de 34,7%, na primeira pesquisa, para 35,3%, na segunda. A quantidade de pessoas que poderiam votar no candidato caiu de 29% para 28,1%. Uma leve aumento no índice de rejeição foi constatado, isso porque subiu de 34,7% para 34,8% as pessoas que não votaram no postulante do PSDB de jeito nenhum.





No caso de Boulos, houve um salto de 20,5% para 30,6% no número de eleitores que votariam nele com certeza, sendo constatada uma queda em quem poderia votar no postulante do Psol (27,6% na primeira pesquisa contra 22,6% na segunda) e em quem não votaria nele de jeito nenhum (47,9% na primeira pesquisa contra 43,3% na segunda).





Ao todo, 1.000 pessoas foram ouvidas entre os dias 24 e 26 de novembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, sendo estimada uma margem de erro de, aproximadamente, 3% para os resultados gerais.





Uma pesquisa feita pelo, divulgada nesta sexta-feira (27), mostra quesegue liderando a corrida à, levando a melhor contra. No entanto, Boulos diminuiu a diferença para o oponente nesta segunda projeção.