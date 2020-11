Eleições 2020: Prefeitos do leste entram na campanha em Valadares

bandeiras de André Merlo (PSDB) e DR. Luciano (PSC) enfileiradas na Avenida Minas Gerais, em Valadares (foto: Tim Filho) lideranças políticas da região leste de Minas entraram na campanha das Eleições 2020 em Governador Valadares, cuja votação em segundo turno acontece neste domingo (29/11). André Merlo (PSDB), atual prefeito, e Luciano Oliveira, o Dr Luciano (PSC) estão recebendo apoios de prefeitos e secretários municipais de saúde de diversas cidades dos vales do Aço e Rio Doce. Asda regiãoentraram na campanha das Eleições 2020 em, cuja votação emacontece neste domingo (29/11)., atual prefeito, e Luciano Oliveira, oestão recebendo apoios de prefeitos e secretários municipais de saúde de diversas cidades dos vales do Aço e Rio Doce.





“O que o Dr.Luciano está passando em Governador Valadares não é diferente do que eu passei em Ipatinga. Nós sofremos ataques dos nossos adversários do início ao fim de nossa campanha, com muitas 'fake news'. E isso acontece porque a campanha de Dr. Luciano é a que mais cresce”, disse. E afirmou que Dr. Luciano representa a verdadeira mudança.





Gustavo Nunes venceu em Ipatinga com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que sempre recebe elogios de Dr. Luciano, desde as eleições presidenciais de 2018. Com esse alinhamento à direita na reta final de campanha, Dr. Luciano recebeu mais um apoio importante. Luiz Carlos Miranda, o Coronel Miranda (PRTB), que disputou a prefeitura de Governador Valadares no primeiro turno, se intitulando “o candidato de Bolsonaro”, também abraçou a campanha de Dr. Luciano. Ele obteve 3,79% dos votos válidos (4.866 votos).





Elogios à Saúde





Os prefeitos Geraldo Godoy (MDB), de Periquito; Diogo Scarabelli (PP), de Resplendor ; Marcelo Marques (MDB), de Aimorés; Samuel Ferreira (Solidariedade), de Goiabeira; Vicente de Paula (MDB), de Fernandes Tourinho, fizeram uma corrente de apoio para André Merlo. Todos exaltaram as qualidades administrativas do atual prefeito de Governador Valadares na área da saúde e na gestão do Hospital Municipal.

O prefeito de Periquito disse que seu colega André Merlo “é um herói”. Segundo ele, o governo de Minas deve mais de 150 milhões em repasses para a saúde de Governador Valadares. “O André só não fechou o hospital porque ele bancou tudo sozinho”, disse.





Todos esses prefeitos que hipotecaram apoio à André Merlo por causa da gestão na saúde, que eles consideram exemplar, dependem do atendimento do hospital municipal, chamado por eles de “hospital regional”. O HM atende pacientes de 51 municípios da macrorregião de saúde Leste com os leitos SUS e ganhou importância maior durante a pandemia do novo coronavírus.





O Boletim Epidemiológico de quinta-feira (27/11), expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, registrou que 47 pessoas estão internadas no HM com COVID-19, em leitos UTI SUS. Dos 47 pacientes internados, 29 são de Governador Valadares e 17 de outros municípios.