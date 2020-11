Eleições 2020: campanha quente na reta final do segundo turno em Valadares

O clima está quente também na campanha de rua, com disputa pelo espaço público para divulgar cada um dos candidatos (foto: Tim Filho)





Enquanto isso, os dois candidatos seguem suas campanha mostrando o que vão fazer nos próximos quatro anos, nas redes sociais e no corpo a corpo pelos bairros. Nesta quinta-feira (26/11), as propostas apresentadas foram relacionadas ao saneamento básico e ao desenvolvimento econômico.









Disse que a partir de 2021 vai concluir a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, que segundo ele, ficou com 30% a ser concluído e nos últimos quatro anos, nada foi feito. Redução da tarifa de esgoto, construção do aterro sanitário e gestão eficiente do SAAE, o serviço de tratamento de água da cidade, foram outras propostas apresentadas.





A campanha de André Merlo mostrou que o atual prefeito tem se preocupado com o desenvolvimento da cidade e incentivado o seu crescimento econômico. Para incentivar o desenvolvimento, ele vai concluir em breve as obras de reforma do novo terminal do aeroporto Coronel Altino Machado. Com a entrega, Governador Valadares estará, segundo a sua propaganda, prestes a alçar novos voos rumo ao desenvolvimento, porque “o aeroporto é porta de entrada para empresários que chegam à cidade para aqui se fixar e investir, gerando emprego e renda”.





André Merlo mostrou na quarta-feira que a nova captação de água é um compromisso de sua administração e vai trazer mais dignidade e qualidade de vida para os moradores de Valadares. Informou que a nova adutora, que está sendo construída na cidade, já tem nove quilômetros construídos.



Confiante na vitória, André Merlo disse que no primeiro semestre de 2021 vai entregar a captação alternativa de água, que segundo ele já deveria estar pronta, não fossem as pendências entre a Fundação Renova e as empresas contratadas para executar a obra.

Debate na TV





Na sexta-feira (27/11), os dois candidatos vão participar de um debate na InterTV dos Vales. André Merlo disse que está preparado. “Vamos participar do debate, com muita satisfação. O debate é um espaço importante e democrático para mostrarmos o quanto trabalhamos nesses quatro anos, superando grandes desafios e ainda construindo e encaminhando soluções para os problemas da nossa cidade”, disse.





Além de mostrar o que fez, André Merlo disse que vai falar de suas propostas para o próximo mandato. “Vamos ao debate dentro do melhor espírito democrático, dispostos a discutir ideias e o que é melhor para a nossa cidade”.





Dr. Luciano também está animado com o debate. “Vamos ter a oportunidade de apresentar as nossas propostas e dizer tudo aquilo que está engasgado há 4 anos. Será um ótimo momento para desmascarar muitas mentiras e ‘fake news’ que têm sido faladas ao meu respeito”.

A reta final dodasemesquentou o clima nas campanhas dee Luciano Oliveira, o. Nas ruas da área central, os apoiadores de cada um dos candidatos fazem muita festa, agitando bandeiras e distribuindo santinhos. Quando um grupo recebe o apoio dos motoristas que tocam as buzinas de seus carros, a vibração é intensa. O grupo amarelo é de André Merlo. O verde, de Dr. Luciano. Os dois grupos também disputam espaço físico ao longo da Avenida Minas Gerais.