COVID-19: presidente da Câmara de Pará de Minas, esposa e filha testam positivo

Presidente da Câmara é o terceiro vereador a testar positivo para COVID-19 na cidade (foto: CMPM/Divulgação)

O presidente da Câmara dos Vereadores de Pará de Minas, cidade localizada no Centro-Oeste mineiro, Marcílio Magela de Souza (MDB), testou positivo para COVID-19. O anúncio da doença, que também contaminou sua esposa, filha e a assessora, deixou os 70 funcionários do Legislativo em alerta.





De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara, duas enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde, passaram esta quarta-feira (18) no prédio do Legislativo testando todos os funcionários. Os resultados saíram ontem mesmo e não houve mais casos positivos.





Pelas redes sociais, Marcílio confirmou estar com a doença, mas garantiu que, mesmo durante a campanha eleitora, sempre se protegeu.





“Infelizmente testei positivo para Covid. Não somente eu, mas minha esposa, minha filha e minha secretária. As pessoas que estavam mais próximas de mim. Sempre estive usando máscara e álcool em gel. Mas infelizmente não foi suficiente para que a gente não se contaminasse. Devido ao período eleitoral andei muito. Então a gente não sabe nem onde pegou. Espero não ter passado para muitas pessoas, até porque estava fazendo uso de máscara”, explicou Marcílio, que foi o vereador mais votado de Pará de Minas, com 15.296 votos.





O vereador explicou que no final de semana da eleição começou a se sentir mal, chegou a fazer um teste na Policlínica da cidade, mas o resultado foi negativo.





“Hoje estou bem. Estive muito gripado, com dor de garganta, dor de cabeça, perdi o olfato, o paladar, mas estive no médico e estou fazendo tratamento. Da primeira vez que me senti mal foi no final de semana, procurei o serviço da policlínica, fiz o teste e deu negativo. Não melhorei. Continuei passando mal. Na terça-feira resolvi fazer um teste novamente. Procurei uma farmácia de Pará de Minas e fiz o teste, que deu positivo. Aí iniciei o tratamento e fiquei recluso em casa, eu e minha família”.





Marcílio não é o primeiro vereador que teve confirmada a infecção por COVID-19. Antes dele, Antônio Carlos dos Santos, o Carlinhos do Queijo (PTB), e Daniel de Melo (MDB) foram contaminados pelo coronavírus. No final de setembro, a cidade perdeu a ex-primeira-dama, Vânia da Silva Faria, vítima de COVID-19.