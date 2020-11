Nova Lima registra alta nas internações por COVID-19

Aumento de casos preocupa, mas não pressiona sistema de saúde de Nova Lima (foto: João Victor Moraes/Divulgação )

Nova Lima, cidade da Região Metropolitana de BH (RMBH), vem registrando há seis dias uma alta no número de internações por COVID-19. Nesta quinta-feira (19), havia 17 pessoas internadas em leitos reservados para tratamento da doença na cidade, sendo 11 em enfermarias, cinco em CTI e um em leito pediátrico.

Desde 13 de novembro, o município vem contabilizando um aumento constante no número de casos e internações por COVID-19. No dia 12 de novembro, havia sete pacientes internados em enfermarias na cidade. Já no dia 13 deste mês, o número de internações por COVID-19 em enfermarias chegou a dez e se manteve acima desse patamar.

O município contabiliza 4.514 casos notificados da doença desde o início da pandemia. Entre 13 e 19 de novembro, foram identificadas 226 novas infecções pelo vírus.

Para o infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima, Guenael Freire, o relaxamento nas medidas de prevenção por parte da população é a principal causa do aumento no número de casos. “Os casos vinham diminuindo e as pessoas pensaram que a pandemia havia acabado. Houve um aumento no número de casos leves e de casos graves também”, explica.

O atual vice-prefeito, e prefeito recém-eleito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, se manifestou sobre o cenário da pandemia no município. “Este assunto será prioritário para a nossa equipe de transição de governo. Nosso objetivo é garantir que não haja nenhuma interrupção no atendimento e no combate à COVID-19 neste momento de mudança”, informou por meio de nota.

“Na rede pública, foi observado um aumento, mas ainda distante do pior momento, que foi em maio deste ano”, acrescenta o especialista. Segundo a Secretaria de Saúde do município, no momento, a cada 10 testes realizados, três dão resultado positivo para o vírus.

A Secretaria de Saúde afirmou que acompanha com atenção o aumento de casos, mas que no momento, ele não pressiona a estrutura de saúde do município. A prefeitura ainda destacou que a taxa de ocupação no Hospital de Campanha (Ceacor) se mantêm baixa. Atualmente, há três pacientes internados no hospital, o que corresponde a 15,78% da ocupação.

“O sistema não está pressionado, mas não quer dizer que não estará daqui a uma semana. Os casos graves costumam aparecer de cinco a sete dias após a infecção”, alerta o infectologista.

Com relação ao número de casos da COVID-19 no município, a Prefeitura afirmou que Nova Lima possui alta capacidade de testagem, com a realização de exames em todos os pacientes sintomáticos. “Nova Lima faz um esforço grande, utilizamos o melhor tipo de teste, o PCR. O objetivo agora é desenvolver o rastreamento de pessoas que tiveram contato com pacientes infectados”, diz Guenael Freire.