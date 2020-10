Zema associa vacinação a tomar banho e escovar dentes: 'Mais por consciência do que por obrigatoriedade'

Zema disse que vacinação não deveria ser obrigatória, exceto em alguns casos (foto: Reprodução/BandNews TV) Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) considera que a vacinação contra o novo coronavírus deveria ser de livre arbítrio do cidadão, sem necessidade da criação de uma lei para a imunização. Ao argumentar, o chefe do Executivo estadual comparou o ato a práticas de higiene, como tomar banho e escovar os dentes. Ele também lembrou que sugere a vacinação obrigatória para pessoas que trabalham com o público. (Novo) considera que adeveria ser de livre arbítrio do cidadão, sem necessidade da criação de uma lei para a imunização. Ao argumentar, o chefe do Executivo estadual comparou o ato a práticas de higiene, como tomar banho e escovar os dentes. Ele também lembrou que sugere a vacinação obrigatória para pessoas que trabalham com o público.









O tema vacinação contra o novo coronavírus ganhou destaque no Brasil desde a última semana. O Ministério da Saúde, após reunião com governadores (com participação de Zema), anunciou que compraria a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, centro de pesquisa biomédica associado à Universidade de São Paulo (USP).





O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), interviu e disse que a aquisição da “ vacina chinesa de João Doria ”, em referência ao governador de São Paulo, não seria concretizada. “Para o meu Governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia ”. Ele também afirmou que a vacina, quando disponível, não será obrigatória.





Diante dessa incerteza, Zema destacou na entrevista que o estado já está pronto para receber a vacina. “No caso do estado de Minas Gerais, já estamos com toda infraestrutura pronta para poder proceder a vacinação. Se a vacina por ventura chegasse na próxima semana, já temos todos os protocolos, toda estrutura, porque muito provavelmente vai ser um material que vai demandar refrigeração, e já estamos prontos para levar essas vacinas aos 853 municípios e aos 21 milhões de mineiros. O estado de Minas, apesar da situação financeira caótica, tem uma estrutura administrativa boa, é um dos estados que mais funciona bem, e estamos tirando o máximo dessa boa estrutura”.





Por fim, o governador frisou que a vacinação se trata de um tema nacional, e não estadual. Zema disse que confia no Governo Federal e no Ministério da Saúde na tomada de decisão sobre o assunto.





“Todo programa de imunização é via Governo Federal. Quando alguns governadores falam que estão desenvolvendo vacina, que estão trazendo vacina, temos que lembrar que quando a meningite foi erradicada lá atrás, outras doenças, o que prevalece é a vacinação nacional. Um estado vacinado estar imunizado ajuda um pouco a população, mas esse estado não tem uma fronteira com outro estado, não pode proibir o trânsito, ele tem divisa. O que vale é uma vacinação a nível nacional, e o Ministério da Saúde, com qual temos tido bastante contato, está coordenando e avaliando muito bem qual será a melhor alternativa aos brasileiros. Acredito que a decisão será a melhor”, completou.





Segundo dados divulgados nesta quarta do Governo de Minas, o coronavírus já contaminou 353.311 pessoas em Minas Gerais e matou 8.872 delas. Já no Brasil, de acordo com dados do Governo Federal disponibilizados nessa terça, 5.439.641 foram infectados com a COVID-19, tendo causado a morte de 157.946.