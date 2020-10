Candidato de Bolsonaro em BH defende remédios sem eficácia comprovada para tratar COVID-19

Engler quer, ainda, instalar uma policlínica de saúde em cada regional belo-horizontina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Bruno Engler (PRTB) deseja aplicar o coquetel de remédios encabeçado pela cloroquina para tratar casos do novo coronavírus. Em entrevista ao Estado de Minas, o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte disse que os medicamentos — sem eficácia comprovada contra a doença — serão utilizados pela rede municipal de saúde caso ele seja eleito. Bolsonarista,Engler (PRTB) deseja aplicar o coquetel de remédios encabeçado pela cloroquina para tratar casos do novo coronavírus. Em entrevista ao, o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte disse que os medicamentos — sem eficácia comprovada contra a doença — serão utilizados pela rede municipal de saúde caso ele seja eleito.





“Queremos adotar em Belo Horizonte um protocolo de tratamento precoce da COVID-19 que, onde aplicado, foi um sucesso. Não podemos permitir que, usando a pandemia como plano de fundo, quebremos a cidade. (O protocolo conta) com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco, aplicado no Pará e no Sul da Bahia, resultando em menos internações e mortes”, afirmou.









Policlínicas para fortalecer rede de saúde

Engler quer, ainda, instalar uma policlínica de saúde em cada regional belo-horizontina. A ideia do deputado estadual é utilizar os espaços para diminuir os gargalos causados pelas filas de esperas por consultas especializadas. Ele aproveitou para tecer críticas ao prefeito Alexandre Kalil (PSD).











“Queremos aumentar o investimento em saúde preventiva, pois assim é possível solucionar o problema na ‘raiz’. Queremos colocar policlínicas em cada regional, com à saúde da família e às questões odontológicas. Kalil disse que ia fazer funcionar o que já existe, mas a rede de saúde não tem funcionado com excelência. Queremos mudar essa realidade. As policlínicas podem ter consultas marcadas, com atendimento especializado, para evitar problemas com antecedência”, sustentou.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.





