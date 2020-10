Candidato a prefeito de BH, Nilmário critica atual composição da Câmara Municipal: 'Pior pós-ditadura'

Nilmário Miranda, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Euler Junior/EM/D.A Press)



, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PT nas Eleições 2020 , criticou a atual composição dada capital, a qual classificou como “a pior pós-ditadura”. Os principais motivos de críticas feitas pelo petista aos vereadores durante entrevista ao Estado de Minas (clique aqui para ler a íntegra) , foram o extremismo religioso, exemplificado pela aprovação do projeto Escola Sem Partido, e os ataques à democracia.

06:00 - 28/10/2020 Eleições 2020: Nilmário diz que escândalos do PT foram 'forjados' e projeta relações com Bolsonaro e Zema Porque essa é a pior Câmara pós-ditadura que já tivemos. Aprovou ‘Escola sem Partido’, uma coisa já condenada pelo Supremo Tribunal Federal, inconstitucional. Estimula o preconceito religioso e de gênero, proíbe discutir a diversidade que caracteriza o Brasil. Um Estado multiétnico, multirracial e multicultural. Que Câmara é essa?”, questionou Nilmário.



"Vamos chegar a um bom resultado e esperamos também que os partidos de esquerda elejam.. Estimula o preconceito religioso e de gênero, proíbe discutir a diversidade que caracteriza o Brasil. Um Estado multiétnico, multirracial e multicultural. Que Câmara é essa?", questionou Nilmário.





Ele completou: “Esperamos que as bancadas progressistas sejam fortes. E que se tem que ter direitos, que sejam direitos civilizados. Não que defendam a barbárie, neofascista, contra a democracia, contra o estado laico. Que eleja um centro também. Sempre foi assim. Sempre houve em BH 30% que era contra o PT. Nos 40 anos de existência do PT aqui. Nós elegemos quatro prefeitos. Não nos impediu. E fizeram ótimos governos para a cidade a cidade, governavam a Câmara bem, não perseguia ninguém. Uma convivência saudável, pacífica. Disputa ideológica, mas não desmoralização de pessoas, ataques pessoais, campanhas de ódio. Isso não é Belo Horizonte”.

Para Nilmário, as últimas eleições trouxeram o ‘neofascismo’ para a Belo Horizonte e outras cidades do Brasil, posicionamento que deve ser extinto.





“Há 129 anos atrás, nós aprovamos o Estado laico, em que cada um pode escolher a religião que quiser ou nenhuma religião. Isso é fundamental para a democracia. Fazer uma escola sem partido é romper com o estado laico, com a tradição democrática, a melhor tradição do país. A única coisa é derrotar isso, esquecer que isso existiu. Foi um pesadelo. A eleição de 2016 nos legou isso. A de 2018 trouxe quase o neofascismo. Nós vivemos o integralismo na década de 1930, que era um pouco isso, mas não era tão agressivo. Não falava em armas, morte. Nunca teve um presidente que é contra vacinar as pessoas”, criticou o candidato.

