Polícia ainda procura ex-secretário de Patrocínio suspeito de matar candidato

Jorge Marra, ex-secretário de Obras de Patrocínio, continua foragido (foto: Reprodução/Facebook)



Em nota publicada neste domingo (27), a Polícia Civil informou que “as buscas não cessaram desde o momento em que as autoridades policiais tomaram conhecimento do fato”. Segundo a instituição, os advogados do suspeito disseram, informalmente, na última sexta-feira (25), que o secretário se entregaria à polícia. Até a publicação desta matéria, isso não ocorreu.





Vídeo mostra momento em que candidato a vereador é assassinado em Patrocínio



