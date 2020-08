Justiça manda que Estado e União forneçam remédios contra COVID-19

Desabastecimento foi verificado em visita ao anexo do Hospital Municipal (foto: Valter de Paula/Secretaria de Governo e Comunicação)





Caso o prazo não seja obedecido, o magistrado assinalou que poderá haver bloqueio de verbas públicas para que haja a compra dos medicamentos.





A ação foi proposta pela Procuradoria da República em Uberlândia depois de uma visita ao anexo do Hospital Municipal, antigo Santa Catarina, onde foi relatado ao procurador Cléber Eustáquio Neves a falta desses insumos. Problema também foi verificado na rede privada de saúde no município. Também foi citado que tanto o Governo de Minas Gerais quanto o Governo Federal foram procurados pelo MPF para solucionar o problema antes de uma ação judicial, mas não houve sucesso nas tentativas.





Em Uberlândia, de acordo com relatório da Prefeitura de 11 de agosto, 83% dos leitos de UTI de toda a rede pública estão ocupados e do total de leitos exclusivos para casos de COVID-19, 89% estão com pacientes atualmente. No município já são 15,4 mil casos confirmados da doença e 282 mortes causadas pelo novo coronavírus.





Estado



Em nota, o Estado de Minas Gerais informou que vai se manifestar a tempo e modo nos autos do processo judicial. O texto ainda diz “não procede falar em desabastecimento” e que “o gerenciamento dos estoques de medicamentos é uma obrigação dos prestadores de serviço na ponta e não uma incumbência do Estado”.





A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) informou também que acompanha as necessidades dos prestadores de serviço e das unidades de saúde e, por meio de deliberação estadual, estruturou “juridicamente medidas de articulação e integração de prestadores de serviço de saúde diante da insuficiência e da indisponibilidade temporária dos medicamentos especificados na norma, de forma a viabilizar empréstimos entre esses prestadores. A iniciativa conta com apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG)”.





O Estado diz ter recebido do Ministério da Saúde anestésicos e relaxantes musculares, cuja distribuição aos municípios será pautada por critérios alinhados com o Cosems-MG.





União

l determinou que os governos Federal e Estadual de Minas Gerais regularizem ode uma série deusados por pacientes internados porna rede pública de saúde em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Faltam, principalmente, bloqueadores e anestésicos, como apurado pelo Ministério Público Federal (MPF), que ajuizou ação civil pública com o pedido de regularização da entrega dos medicamentos.