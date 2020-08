Osmar Terra compartilha fake news sobre discussão de Kalil em restaurante

O ex-ministro Osmar Terra compartilhou uma fake news sobre o prefeito de BH, Alexandre Kalil (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Osmar Terra (MDB) reproduziu, em seu perfil em uma rede social, uma notícia falsa sobre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). A publicação compartilhada pelo político mostra um vídeo, de 13 de julho de 2018, do chefe do Executivo municipal almoçando em um restaurante como se fosse atual. O ex-ministro e deputado federal(MDB) reproduziu, em seu perfil em uma rede social, uma notícia falsa sobre ode Belo Horizonte,(PSD). A publicação compartilhada pelo político mostra um vídeo, de 13 de julho de 2018, do chefe do Executivo municipal almoçando em um restaurante como se fosse atual.





O PREFEITO q fechou os bares e restaurantes de BH e foi almoçar na cidade vizinha de NOVA LIMA.

A falsa notícia tem relação com o impasse, envolvendo os comerciantes e a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a reabertura do comércio na capital mineira – fechado, em sua maioria, desde 20 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).





Bartô. Na ocasião, Bartô era pré- candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e questionava o prefeito sobre o O vídeo em questão mostra uma discussão entre Kalil e o hoje deputado estadual Bernardo Bartolomeu (Novo), mais conhecido como. Na ocasião, Bartô era pré- candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e questionava o prefeito sobre o gasto no fretamento de aeronaves para viagens do procurador-geral do município , Tomáz de Aquino Resende, a Brasília.

Outro ponto falso da publicação é o local informado. O vídeo não foi gravado em Nova Lima, na região metropolitana da capital, mas sim em um estabelecimento no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de BH.





Polêmica com Kalil

Em julho de 2018, ainda em campanha eleitoral, Bartô se envolveu em uma discussão com Kalil, em um restaurante. Ele cobrava do chefe do Executivo da capital mineira uma suposta viagem a Brasília, arcada com dinheiro público, com gastos de aproximadamente R$ 60 mil.

“Eu estava questionando o prefeito sobre um gasto, que eu achava inaceitável. Foi um episódio que muita gente me chamou de oportunista. Realmente, eu publiquei na minha página, mas eu não trabalhei minha campanha em cima dessa questão. Não xinguei o Kalil. Eu fui educado. Me apresentei e falei que eu estava ofendido por ter sido chamado de quem se preocupa com dinheiro público”, explicou o parlamentar à Rádio Itatiaia na época do ocorrido.





Ainda na ação, o juiz Wauner Batista Ferreira acionou o Ministério Público e a Câmara de BH para que o prefeito Alexandre Kalil fosse investigado por “atos de improbidade administrativa” e por “legislar por decretos”, ao se referir ao atual decreto que não permite o funcionamento de atividades não essenciais, entre elas bares e restaurantes.

Mas, dois dias após conseguir a liberação de funcionamento desses segmentos, a PBH derrubou a liminar concedida a Abrasel . Desde então, os estabelecimentos continuam fechados na capital.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schimitz