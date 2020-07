Em MG, deputados bolsonaristas defendem remédios sem eficácia comprovada contra COVID-19

Deputado estadual, Bruno Engler, e deputado federal, Junio Amaral, saíram em defesa de medicamentos cuja eficácia contra o coronavírus não é comprovada (foto: Reprodução/Twitter) Jair Bolsonaro (sem partido), ignoram recomendações de especialistas e fazem propaganda pelo uso associado de hidroxicloroquina e azitromicina como um suposto tratamento de pacientes com COVID-19. Nenhum dos dois medicamentos, porém, tem eficácia comprovada no combate ao novo coronavírus. Em Minas Gerais, o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) e o deputado federal Junio Amaral (PSL), apoiadores do presidente, ignoram recomendações de especialistas e fazem propaganda pelo uso associado decomo um suposto tratamento de pacientes com





Embora tenham feito essas recomendações, os parlamentares não possuem formação médica. Junio Amaral, de 33 anos, é cabo da Polícia Militar. Já Bruno Engler, 23, é descrito como “coordenador do Movimento Direita Minas” no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





Na última semana, os dois publicaram um vídeo nas redes sociais em que afirmam ter enviado ao governador Romeu Zema (Novo) e ao secretário de estado de Saúde Carlos Eduardo Amaral um protocolo para “recomendar” o uso combinado de hidroxicloroquina e azitromicina contra a COVID-19 em Minas Gerais. Segundo eles, o documento também foi encaminhado às prefeituras dos 853 municípios mineiros.





“Eu tenho certeza que pode, acredito, ajudar muito em relação ao combate a esse vírus que tanto tem nos prejudicado”, defendeu Junio Amaral. As principais autoridades de saúde mundiais, porém, afirmam categoricamente que ainda não há nenhum tipo de comprovação científica sobre a eficácia desses medicamentos. “A gente sabe que este é um vírus novo e que não tem um tratamento 100% certeiro para combatê-lo”, admite o próprio Bruno Engler, no vídeo, antes de defender o suposto tratamento. O deputado menciona a médica Vânia Brilhante, do Pará, para defender que os medicamentos têm se mostrado eficazes.“Eu tenho certeza que pode, acredito, ajudar muito em relação ao combate a esse vírus que tanto tem nos prejudicado”, defendeu Junio Amaral. As principais autoridades de saúde mundiais, porém, afirmam categoricamente que ainda não há nenhum tipo de comprovação científica sobre a eficácia desses medicamentos.





O Estado de Minas entrou em contato com os deputados e o governo estadual e aguarda retorno.





O que dizem os especialistas?





Pesquisas dos programas Solidariedade, da Organização Mundial de Saúde (OMS), e Recovery, do governo do Reino Unido, não conseguiram evidenciar que hidroxicloroquina ou mesmo a cloroquina (versão mais tóxica da droga) reduzam o risco de morte de pacientes com COVID-19. O uso emergencial desses medicamentos também foi suspenso pela Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador do sistema sanitário dos EUA.





No Brasil, o Ministério da Saúde - sob o comando do militar Eduardo Pazuello e pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - libera o uso da cloroquina em pacientes com COVID-19. A medida, porém, foi amplamente criticada por especialistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac), especialmente quando adotada na fase inicial da doença.