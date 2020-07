Conheça o tipo de teste que Bolsonaro fez para identificar o coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro realizou o teste de RT-qPCR para identificar a presença do coronavírus (foto: Reprodução/ CNN Brasil) coronavírus. Ele relatou que começou a sentir os sintomas no último domingo e realizou os exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, logo na segunda-feira. O chefe de Estado fez o teste RT-qPCR, que verifica a presença de material genético do vírus, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entenda como funciona esse teste. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou nesta terça-feira (07) que contraiu o novo. Ele relatou que começou a sentir os sintomasno último domingo e realizou os exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, logo na segunda-feira. O chefe de Estado fez o teste RT-qPCR, que verifica a presença de material genético do vírus, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entenda como funciona esse teste.









E no laudo ainda diz: “Este resultado deve ser correlacionado com os de outros exames e com os dados clínicos e epidemiológicos do paciente”. E, de acordo com o biomédico e mestre habilitado em análises clínicas que atua na saúde pública há mais de quatro anos, Lucas Zanandrez, isso significa que o diagnóstico também se dá pelos sinais e sintomas que o paciente apresenta, no caso, os dados clínicos, além do resultado do exame. “A soma dos sinais clínicos apresentados pelo presidente, o resultado positivo para detecção de material genético viral e a óbvia circulação do vírus no país fecharam o diagnóstico de Bolsonaro: positivo para COVID-19”, esclarece.





Lucas Zanandrez ainda explica que esse teste deve ser realizado nos primeiros dias após o início dos sintomas, sendo o ideal entre o terceiro ao sétimo dia. “O problema é quando o teste é realizado muito cedo ou muito tarde. Quando a pessoa é infectada, demora cerca de 3 a 5 dias para conseguir ter carga viral suficiente no corpo para que se detecte o material genético. Após 7 dias do início dos sintomas, termina o período ideal porque o vírus começa a ser eliminado do corpo”, explica.





E o material coletado do presidente Jair Bolsonaro foi o “SWAB nasofaríngeo” que é citado no documento. Essa é uma das formas de coletar a amostra quando se tem suspeita do coronavírus. “SWAB” é o cotonete que se coloca no fundo do nariz até encostar na região próxima da garganta, chamada de nasofarínge. Segundo o biomédico, esse local é de fácil acesso para coleta, além de apresentar carga viral suficiente para ser detectada no exame.





TESTE RT-qPCR

É um teste de Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa. Isso significa que o coronavírus é um vírus de RNA, material genético que, antes de ser detectado, precisa ser convertido em DNA por meio da transcrição reversa, segundo o biomédico Lucas Zanandrez. Ele explica que só então é ativada a reação em cadeia da polimerase, que amplifica cópias de DNA e emite sinais fluorescentes, que serão captados por uma máquina. Quando o sinal emitido pela amostra é amplificado a tal ponto que ultrapassa um limiar de detecção, estabelecido a partir de um controle positivo conhecido, é dito que foi detectado o vírus na amostra.