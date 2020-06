Brasil já usou mais militares contra o coronavírus do que na Segunda Guerra

Militares do Exército trabalharam na repatriação de mais de 6.500 brasileiros que vieram da Bolívia por causa da pandemia (foto: 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira/Divulgação)

O Ministério da Defesa informou nesta quinta-feira, 25, que cerca de 34 mil militares atuaram durante três meses de operações das Forças Armadas contra a COVID-19. O número, segundo a pasta, é superior aos 25,8 mil homens enviados pela Força Expedicionária Brasileira (FEB) para a Segunda Guerra Mundial.



Manifestações

Foram contaminados 7.090 militares que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Destes, 1.544 estão em recuperação e 20, informou o ministério. O balanço de atividades das Forças Armadas durante a pandemia foi apresentado nesta quinta-feira a jornalistas pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo.Os militares realizaram ações como de entrega de insumos para saúde por transporte terrestre e aéreo, descontaminação de 2.600 espaços públicos e entrega de mais de meio milhão de kits de alimentação. Também atuaram em ações de apoio a comunidades. Para atuar na emergência de saúde pública, o Ministério da Defesa ativou 10 comandos militares pelo país para acompanhar ações pela pandemia, além de centros de coordenação em Brasília.

O ministro Fernando Azevedo voltou a afirmar nesta quinta-feira que as Forças Armadas não atuam de forma política. Ele havia sido questionado sobre manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que cobram, inclusive, um golpe militar. "Se existe alguém que cumpriu regramento jurídico e democrático foram as Forças Armadas. E não vamos nos afastar disso", disse o ministro.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19