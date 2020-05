Affair do filho 04 de Bolsonaro perde tia-avó e diz: 'Não é gripezinha'

(foto: Reprodução/Instagram) modelo e influenciadora digital Luana Dellevedove, apontada como namorada de Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para lamentar a morte, por COVID-19, de sua tia-avó. “Não é só uma gripezinha”, escreveu, em post no Instagram. A tia de Luana, Nicolina Dellevedove, morreu na segunda-feira (11) em Limeira, a 148km de São Paulo. apontada como namorada de, usou as redes sociais para lamentar a morte, por COVID-19, de sua. “Não é só uma gripezinha”, escreveu, em post no. A tia de, morreu na segunda-feira (11) em





A modelo também fez um apelo para que todos os governantes respeitem as vítimas de COVID-19. “Reflitam, repensem, se coloquem no lugar de tantas famílias que estão passando o que a nossa família está passando. Respeitem a dor de tantas pessoas. Gostaria imensamente que os governantes fossem mais respeitosos com cada vida ceifada e sufocada pelo coronavírus”, escreveu.





Durante a pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro falou diversas vezes que o vírus era apenas uma “gripezinha” e que todo alarde feito por governadores e prefeitos era “histeria”.





ironizando a pandemia e afirmando que “preferia morrer transando do que tossindo”. Nas imagens, ele repete a frase do pai e afirma que a COVID-19 é apenas uma "gripezinha". Jair Renan, de 22 anos, repetiu comportamento do pai em um vídeo que viralizou nas redes sociais em que apareceironizando a pandemia e afirmando que “preferia morrer transando do que tossindo”. Nas imagens, ele repete a frase do pai e afirma que aé apenas uma "gripezinha".



Chamado de filho 04 pelo presidente, ele estrelou as manchetes de jornais ao ser citado pelo pai como o "pegador do condomínio" durante discurso feito após a saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Segio Moro, do governo.





Resende, no Rio de Janeiro. Luana foi apontada como affair de Jair Renan há cerca de um mês. A modelo chegou a ficar hospedada na casa da mãe dele, Cristina Bolsonaro, em

*Estagiaria sob supervisão da subeditora Kelen Cristina