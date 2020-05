Filho 04 de Bolsonaro vive romance com a ex do cantor Eduardo Costa

(foto: Reprodução/Instagram) Filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, o 04, está vivendo um romance com Luana Delevedove, 28 anos, ex-namorada do cantor sertanejo Eduardo Costa. o 04, está vivendo um romance com





A jovem ficou muito próxima de Cristina, segundo a publicação. Na segunda-feira (4/5), as duas foram ao dentista, em São Paulo, e há fotos delas juntas em redes sociais.





De Limeira (SP), Luana também é empresária e jornalista. Filha única, ela tem um canal no Youtube em que compartilha as muitas viagens que faz pelo mundo.





Ela viveu, até o fim do ano passado, um romance secreto por cinco anos com o sertanejo Eduardo Costa. Ainda de acordo com o site, o namoro só não foi assumido porque a empresária tinha medo que as polêmicas envolvendo o cantor a prejudicasse.





Brincadeiras com a pandemia



Nos últimos dias, o caçula do presidente ganhou os noticiários após aparecer num vídeo ironizando a pandemia do coronavírus e afirmando que “preferia morrer transando do que tossindo”. Ele foi banido de rede social por causa da declaração.