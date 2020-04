PGR pede ao STF abertura de inquérito contra Weintraub por racismo contra China

(foto: Reprodução/Agência Brasil) Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para investigar o crime de racismo após uma declaração publicada no Twitter. O ministro ironizou a China pelos casos de COVID-19 e ridicularizou a forma com que os chineses falam português. solicitou aoa abertura decontra opara investigar o crime deapós uma declaração publicada no Twitter.O ministro ironizou a China pelos casos dee ridicularizou a forma com que os chineses falam português.





(foto: Reprodução/Twitter)





"Geopolíticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?", escreveu.

Na mensagem, ele trocou a letra "r" por "l", assim como na criação de Mauricio de Sousa, ridicularizando o sotaque de muitos chineses ao falar português.

Resposta

A embaixada da China reagiu à manifestação do ministro por meio de uma nota publicada no Twitter, classificando as declarações como “absurdas e desprezíveis”, com “cunho fortemente racista e obejetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil".





pic.twitter.com/lTNCHjdx6d %u2014 Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) April 6, 2020

Após a resposta, o Weintraub excluiu os tweets e pediu desculpas. “Eu sou brasileiro, eu peço desculpas, falo 'por favor, me perdoem pela imbecilidade'”, disse.

Crime

A prática de ato considerado como preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedimento nacional é punível com reclusão de um a três anos e multa, de acordo com o artigo 20 da lei 7.716 / 1989. Um agravante, o fato de realizar esse ato usando publicações nos meios de comunicação, torna-se crime punível com reclusão de dois a cinco anos.

