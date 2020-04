Parlamentares querem ouvir secretária de Educação sobre ações para enfrentar coronavírus

Convite à secretária foi aprovado pelos deputados na reunião remota desta terça-feira. (foto: Sarah Torres/ALMG)

Série de reuniões

Assembleia Fiscaliza

Os deputados estaduais oficializaram nesta terça-feira, o, paras, junto ao Parlamento, sobre as ações da pasta no. A reunião está prevista para acontecer às 14h desta quarta-feira (15). O requerimento foi aprovado em nova sessão plenária remota.A proposta foi apresentada aos parlamentares pelo colégio de líderes da Casa. Vale lembrar que o governo do estado determinou, por meio de deliberação, o retorno ao trabalho dos servidores administrativos da rede estadual de ensino Segundo o Executivo mineiro, a maior parte deles pode cumprir o regime de teletrabalho. Nessa segunda, no entanto, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) anunciou greve dos servidores “É uma medida que deveria ter sido mais discutida. Não acho adequado que lideranças políticas emitam ‘sinais trocados’ sobre o isolamento”, opinou, durante declaração de voto após os projetos aprovados nesta terça, o líder da oposição, André Quintão (PT).Júlia Sant’Anna é adode Romeu Zema (Novo) a ir ser convidada pela Assembleia para detalhar ações contra o coronavírus. Antes dela, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, explicou aos parlamentares as bases do programa bolsa merenda, auxílio mensal de R$ 50 destinado aos alunos da rede estadual que estão em situação de pobreza extrema O primeiro secretário a se reunir com os deputados foi Carlos Eduardo Amaral, chefe da saúde estadual. À ocasião, ele falou sobre 586 novos leitos de terapia intensiva que Minas Gerais deseja colocar em operação.Por conta da pandemia, a Assembleia cancelou o processo semestral de sabatina aos secretários de estado. O primeiro ciclo de reuniões do Assembleia Fiscaliza em 2020 estava previsto para começar na semana passada. Ao anunciar a suspensão, no fim do mês passado, o presidente do Parlamento, Agostinho Patrus (PV), disse que a iniciativa deve ser reagendada para os próximos meses.