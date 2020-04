Voluntários buscam profissionais para lazer e dicas on-line a pessoas de baixa renda

Projeto existe desde 2016 (foto: Divulgação/ Roma Amor)

Com o número de casos de COVID-19 cada vez maior no país, aumenta também o receio de pessoas em sair de casa. No entanto, o isolamento social, apesar de necessário, gera consequências drásticas para além da economia, como problemas psicológicos e carência. Foi pensando nisso que uma instituição de programa voluntário resolveu criar mais um projeto: profissionais de várias áreas estão sendo convidados para promover sessões de ensino e lazer para pessoas de baixa renda.