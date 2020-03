ALMG quer ouvir secretário de Saúde sobre trabalhos da pasta no combate ao coronavírus

Carlos Eduardo Amaral ocupa a secretaria de Saúde desde fevereiro do ano passado. (foto: Flavia Bernardo/ALMG)

Sabatinas canceladas

oficializou oao, Carlos Eduardo Amaral, para umaespecial, na próxima quinta-feira (2), na sede do Parlamento mineiro. O requerimento que pede o encontro com o chefe da pasta foi feito pelo colégio de líderes da Assembleia e aprovado em plenário nesta terça-feira (2), durante reunião para analisar projetos ligados ao combate à pandemia do novo coronavírus.Os deputados querem ouvir Amaral sobre osda secretaria de Saúde no. “Mais que atribuição, a fiscalização é dever fundamental do Parlamento neste momento de crise”, disse, pelo Twitter, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV).A reunião vai seguir os ritos adotados durante as sessões remotas de plenário. Por conta da pandemia, a Assembleia tem feito votações de modo online.Uma deliberação do legislativo estadual impede que haja aglomerações nas dependências da Assembleia. Ainda segundo a Casa, todas as recomendações de prevenção dadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) serão tomadas durante a reunião com o secretário de Saúde.

Por conta da pandemia, a Assembleia cancelou o processo semestral de sabatina aos secretários de estado. O primeiro ciclo de reuniões do Assembleia Fiscaliza em 2020 estava previsto para começar na semana passada. Ao anunciar a suspensão, no domingo (22), Agostinho Patrus disse que a iniciativa deve ser reagendada para os próximos meses.

