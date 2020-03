Câmara de BH reabre as portas após período sem atividades e adota escala mínima de serviços

Ambientes que compõem a Câmara Municipal passaram por limpeza nesta segunda. (foto: Divulgação/CMBH)

Sessões urgentes serão remotas

Pandemia no legislativo

Após quase duas semanas fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, aas portas, em regime de. Apenas serviços essenciais, como manutenção, serviços gerais e protocolos estão sendo feitos na sede do parlamento da capital mineira. As. Todos ose o funcionamento do restaurante popular estão, por ora, até de o. A Câmara publicou uma portaria que detalha as diretrizes sobre o esquema extraordinário de funcionamento.Por conta da suspensão dos atendimentos à população, não funcionam a unidade da Câmara do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Também não estão sendo emitidas carteiras de identidade e o posto de acesso gratuito à internet está fechado.A escala de trabalho presencial tem sido definida por cada um das diretorias do parlamento. Ofoi instituído e, assim, muitos podem exercer suas funções de casa.AlgumasBrasil afora, como a Assembleia de Minas, o Senado e a Câmara Federal, passaram aseusde. Oquestionou a Câmara Municipal, por meio de sua assessoria de comunicação, sobre a possibilidade de implantação de expediente parecido em Belo Horizonte. Segundo o órgão, vai havera caso haja necessidade dena cidade.Mesmo sem as atividades regulares, vereadores podem apresentar proposições enviando os documentos, por e-mail, ao setor responsável pelo protocolo de projetos.

Seis dos 41 vereadores da capital foram diagnosticados com coronavírus. O primeiro a testar positivo, na semana retrasada, foi Gabriel Azevedo (Novo). Depois dele, vieram os casos de Dr. Nilton (PROS), Nely Aquino (Podemos), Bella Gonçalves (PROS), Irlan Melo (PL) e Jair Di Gregório (PP). O único dos parlamentares municipais internados por conta da COVID-19 é Jair Di Gregório. Ele está no Hospital Madre Teresa desde o último dia 22.



Dois dias após divulgar ter testado positivo para a doença, a presidente da Câmara, Nely Aquino, falou ao Estado de Minas sobre as funções do legislativo em tempos de coronavírus. Mesmo sem as atividades regulares, ela apontou o papel dos vereadores como “elo” entre a população e o Executivo.



“O importante é acompanhar as ações implementadas no município e discutir com o prefeito e os secretários medidas que possam ajudar a população”, disse, à ocasião.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?



A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra