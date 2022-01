Indígena de 8 anos é a primeira criança a receber vacina antiCOVID

Governador João Doria ao lado de Davi, 8 anos, que recebeu a primeira dose da vacina antiCOVID (foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

Quem é Davi

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



O governo de João Doria (PSDB) largou na frente, nesta sexta-feira (14/1), na vacinação antiCOVID de crianças. Em um evento simbólico, já que a campanha começa de fato na próxima segunda-feira (17/1), foi aplicada a primeira dose do imunizante no indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos.Da etnia xavante, Davi é morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas está na capital paulista para um tratamento médico. O governador João Doria (PSDB) acompanhou o ato no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital.O pai do menino Davi, o cacique Xavante Jurandir Seremramiwe, participou da cerimônia de forma virtual.“Agradeço a compreensão, visibilidade e diálogo com a questão indígena no estado de SP. Que sejam tomadas as vacinas para os guaranis que moram no litoral. Nós temos que tomar a vacina e não esquecer o uso da máscara, o distanciamento. Com certeza a nova geração estará segura quando as aulas voltarem. Elas estarão com saúde e brincando", disse.