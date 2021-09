COVID: Rio antecipa segunda dose da Pfizer e acelera calendário de reforço

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) A vacina da Pfizer já pode ser aplicada com intervalo de 21 dias ou mais entre a primeira (D1) e segunda doses (D2) nas pessoas a partir de 40 anos. A antecipação do intervalo foi anunciada hoje (28/9) pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.









A secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, também postou uma mensagem incentivando a vacinação antecipada. "Veio aí! Antecipação da segunda dose da Pfizer para quem tem 40 anos ou mais! O intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias ou mais. É o seu caso? Procure uma unidade de saúde e garanta seu esquema vacinal! "









Essa foi a segunda antecipação que a secretaria anunciou em uma semana. Na segunda-feira (20/9), a secretaria informou que a partir do dia seguinte a segunda dose da Pfizer poderia ser tomada por pessoas com 50 anos ou mais que receberam a vacina no município do Rio.