Ciclista sofre acidente após ser assediada no trânsito

(foto: @ andressarlustosa/ Instagram/ Reprodução) A estudante de direito Andressa Lustosa, de 25 anos, sofreu um acidente, nesta segunda-feira (28/9), após ser assediada enquanto andava de bicicleta em um rua de Palmas, município localizado na região sul do Paraná.





Nas imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível observar a ciclista em meio a via. Um carro branco se aproxima e uma pessoa coloca os braços na janela para tocar o corpo da mulher, que se desequilibrou e caiu logo em seguida. Três homens que andavam na rua naquele momento, viram a cena e ajudaram Andressa a se levantar.





A estudante publicou as imagens nas redes sociais para denunciar o assédio. "Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós mulheres não temos um minuto de paz!! Saí de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas", escreveu.





Andressa afirmou ainda que está recebendo apoio de uma equipe jurídica e já tomou as medidas cabíveis: "estou bem, só quero que paguem pelo o que fizeram".









A publicação foi visualizada mais de 1 milhão de vezes e gerou comoção dos internautas que se indignaram com a situação. Com a repercussão do caso, a estudante publicou uma foto dos machucados. "Estou bem, estou em casa me recuperando das lesões", tranquilizou o público.